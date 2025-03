De Zerbi punit les joueurs, le dimanche pique à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très énervé après la défaite de l’OM à Reims samedi après-midi, Roberto De Zerbi a réservé un dimanche spécial à ses joueurs.

Battu à Reims samedi après-midi, l’Olympique de Marseille a concédé sa quatrième défaite sur les cinq derniers matchs. La crise couve au sein du club phocéen et Roberto De Zerbi n’a pas l’intention de se laisser abattre. L’entraîneur italien l’a confié après le revers en Champagne, il n’abandonnera pas et tentera le tout pour le tout pour renverser la situation. Première mesure prise par l’ex-coach de Brighton, priver ses joueurs de repos ce dimanche. En effet, La Provence rapporte qu’à leur retour de Reims samedi soir, les joueurs n’ont pas été autorisés à rentrer chez eux. Tout le monde a dormi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus sur ordre de l’entraîneur de 45 ans.

Et les joueurs qui espéraient rentrer chez eux au petit matin ce dimanche pouvaient se mettre le doigt dans l’oeil, car Roberto De Zerbi a prévu un tout autre programme pour ses troupes. Les congés initialement accordés pour les journées de dimanche et de lundi ont été supprimés, et l’ensemble du groupe olympien va par conséquent reprendre l’entraînement dès ce dimanche. Un moyen pour Roberto De Zerbi de focaliser tout le monde sur la réception de Toulouse dans une semaine (dimanche à 20h45) et de vite passer à autre chose avec l’espoir de retrouver le goût de la victoire. Tout autre résultat qu’un succès face au TFC dans une semaine plongerait définitivement l’équipe dans la crise, encore plus au Vélodrome. Un scénario cauchemar qui mettrait en grand péril l’objectif de qualification directe pour la Ligue des Champions.