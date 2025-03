Vente OM ‍: Frank McCourt demande 500 millions

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le futur acheteur potentiel de l'OM connait désormais le montant à mettre s'il veut s'offrir le club provençal. Frank McCourt ne voit rien venir à ce niveau, mais cela ne l'inquiète pas.

Quasiment 10 ans après son arrivée à l’OM, Frank McCourt a mis beaucoup d’argent et n’a récolté aucun titre. Le propriétaire américain, satisfait de la direction que prend le projet, a maintes fois répété que le club olympien n’était pas à vendre. Une sortie d’autant plus facile à prononcer qu’il n’y a pas d’acheteurs, malgré les rumeurs fantasques ou avérées, de l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour la formation marseillaise. Depuis son intronisation, le businessman de Boston a dépensé au minimum 500 millions d’euros pour combler chaque année le déficit de l’OM, et permettre de recruter des joueurs de premier plan. Ce sera encore une fois le cas l’été prochain, sachant que le déficit s’annonce colossal avec le gros mercato réalisé, et l’absence de revenus liés à la Ligue des Champions. Mais en cas d’offre sérieuse d’acheteurs motivés, Frank McCourt sera-t-il enfin capable d’étudier les propositions ?

McCourt, un propriétaire apprécié à Marseille

La réponse est clairement oui selon Livefoot, qui cite plusieurs sources faisant état du prix attendu par Frank McCourt en cas de vente. Il correspond tout simplement à la valeur du club donnée dans les dernières études, à savoir entre 450 et 500 millions d’euros. Un montant qui lui permettrait de récupérer une jolie somme, et aussi de faire une opération quasiment blanche sur les dépenses effectuées ces dernières années pour renflouer l’OM. Mais pour le moment, il ne s’agit en tout cas que de théories, car aucune offre sérieuse pour récupérer le club provençal n’est évoquée. Et l’Arabie Saoudite, longtemps citée, a pour le moment d’autres préoccupations avec son propre championnat, ses investissements pour organiser la Coupe du monde, et aussi une volonté de ne pas tout miser sur le sport mais de continuer à miser gros dans d’autres secteurs d’activités.

L’OM est donc chaudement entre les mains de Frank McCourt, qui reste un propriétaire de plus en plus apprécié par les supporters. Il fait confiance à ses équipes, Pablo Longoria en tête, et ouvre les cordons de sa bourse aussi souvent que possible. Et aussi grandement que possible ces dernières années.