De Zerbi attend l'offre de l'Italie, séisme à l'OM ‍!

L’avenir de Roberto De Zerbi risque de plonger l’OM dans une profonde inquiétude dans les semaines à venir, l’entraîneur italien étant très attentif à ce qu’il se passe chez plusieurs cadors de Série A.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a fait un geste fort en offrant à Roberto De Zerbi un contrat sur trois saisons. Le club phocéen a marqué son souhait de se projeter sur le long terme avec son nouveau coach et a confié les clés du camion à l’ex-entraîneur de Brighton et de Sassuolo. Tout se passe plutôt bien pour cette première saison, avec une deuxième place satisfaisante même si l’équipe semble marquer le pas au pire des moments avec deux défaites de suite en Ligue 1. Roberto De Zerbi a cependant montré son agacement sur plusieurs sujets, comme sur la domination à outrance du PSG ou encore sur l’arbitrage et le traitement de l’OM de manière générale.

De Zerbi surveille les bancs de la Juve et de l'AC Milan

Des éléments qui pourraient donner à Roberto De Zerbi l’envie d’aller voir ailleurs, et plus précisément de revenir en Italie selon Calcio Mercato. Et pour cause, le média italien fait trembler l’OM avec ses dernières informations au sujet de l’avenir de l’entraîneur de 45 ans. Si le journaliste Daniele Longo explique que Roberto De Zerbi ne ressent pas « le besoin » de quitter Marseille dès cet été, notre confrère affirme dans le même temps que le technicien marseillais est très attentif à ce qu’il se passe du côté de la Juventus Turin, où Thiago Motta a de fortes chances d’être remercié d’ici la fin de la saison et qu'il serait presque impossible de dire non à une avance de la Vieille Dame.

La situation d’un autre club est surveillée de près par Roberto De Zerbi, celle de l’AC Milan, où Sergio Conceiçao est lui aussi sous la menace d’un renvoi dans les semaines à venir. Le coach marseillais est donc très attentif à la situation des géants italiens, forcément un mauvais signal pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, lesquels se fixeront comme priorité de conserver leur coach actuel pour la saison prochaine, encore plus en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Nul doute que pour le président olympien, voir Roberto De Zerbi partir après seulement un an à la tête de l’OM serait un véritable crève-coeur, lui qui a regretté les départs de Jorge Sampaoli et d’Igor Tudor après leur première saison, alors que dans les deux cas, il souhaitait les conserver pour donner de la continuité au projet olympien.