OM ‍: Luis Henrique à l’Inter, gros bug à 10 millions d’euros

Par Corentin Facy

Luis Henrique a de fortes chances de quitter l’OM cet été, mais le club olympien n’entend pas brader son ailier brésilien et sera ferme quant au prix de son futur transfert alors que l’Inter veut aller vite.

Auteur de 7 buts et de 5 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, Luis Henrique a progressé de manière fulgurante sous les ordres de Roberto De Zerbi. Ces dernières semaines, à l’instar de tous les joueurs de l’OM ou presque, l’ex-joueur de Botafogo est moins performant. Il n’en reste pas moins courtisé sur le marché des transferts. Nottingham Forest, le Bayern Munich et surtout l’Inter Milan sont très intéressés par le Brésilien de 23 ans. Le club italien souhaite même aller très vite afin de disposer de Luis Henrique pour la Coupe du monde des clubs au mois de juin.

Reste que selon les dernières informations livrées par le site Calciomercato.it, les négociations ne seront pas simples pour le club nerazzurri. Car même si l’OM n’est pas dans la meilleure situation financière possible, Pablo Longoria n’entend pas brader un joueur en pleine progression et dont le contrat court jusqu’en 2028. Résultat des courses, et comme indiqué par ailleurs ces dernières heures, Marseille exigera 30 à 35 millions d’euros. Or, le média transalpin indique ce vendredi que l’Inter Milan n’est pour l’instant pas prêt à monter aussi haut puisque l’actuel leader de la Série A envisage de poser 25 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services de Luis Henrique.

L'Inter calme l'OM pour Luis Henrique

Concrètement, il y aurait donc un écart de 10 millions d’euros entre l’offre de l’Inter et les exigences de l’Olympique de Marseille pour le transfert de l’ailier brésilien. Le média indique par ailleurs qu’il sera en revanche beaucoup plus simple de convaincre Luis Henrique pour l’Inter, qui prévoit d’augmenter significativement le salaire de l’ancienne pépite de Botafogo. Reste maintenant à voir si l’Inter ou Marseille sera prêt à faire un effort financier pour que ce deal soit possible, ou si Pablo Longoria et Medhi Benatia seront inflexibles afin de faire craquer l’Inter, et ainsi récupérer la somme maximale avec la vente de Luis Henrique.