OM ‍: Marseille bloque De Zerbi jusqu'en 2027

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les rumeurs sur l'avenir de Roberto De Zerbi sont évidemment arrivées aux oreilles de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Et les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont rapidement tranché dans le vif.

La presse italienne a mis le feu à la Commanderie en révélant que l'agent de Roberto De Zerbi avait discuté avec Fabio Paratici, probable futur directeur sportif de l'AC Milan. Déterminé à tourner la page Sergio Conceiçao, qui n'a guère fait mieux que Paulo Fonseca, les dirigeants des Rossoneri pensent à l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille pour débarquer à San Siro l'été prochain. Tandis que De Zerbi traverse une première grosse turbulence à l'OM, il pourrait donc avoir en tête l'idée de quitter la cité phocéenne pour s'installer à Milan aux commandes d'un des plus grands clubs européens. Cependant, RMC affirme que même si le coach italien arrivé de Brighton l'été dernier a le désir de quitter un jour l'Olympique de Marseille, ce ne sera pas du tout dans quelques semaines. L'OM compte sur Roberto De Zerbi et, en plus, a un contrat avec lui.

L'OM compte sur De Zerbi

Fabrice Hawkins et Florent Germain, qui bossent sur RMC, affirment qu'en réaction à ce possible rendez-vous entre l'agent de De Zerbi et Paratici, les dirigeants marseillais sont d'une sérénité absolue. « En interne, l’avenir du technicien de 45 ans n’est pas un débat: arrivé l’été dernier, l’ancien coach de Brighton est sous contrat jusqu’en 2027 et l’OM souhaite toujours aller au bout de ce cycle de trois ans », ont fait savoir des sources proches de l'Olympique de Marseille à nos confrères. Et ces derniers de préciser que Roberto De Zerbi n'est pas non plus déterminé à partir de l'OM, ce dernier visant toujours une qualification en Ligue des champions.

Et si l'OM ne joue pas la Ligue des champions ?

Cependant, et forcément c'est un facteur impossible à oublier, si l'OM ne se qualifie pas pour la LDC, l'Italien aura non seulement raté sa mission, mais en plus avec un salaire de 6 millions d'euros par an que Pablo Longoria devra assumer auprès de Frank McCourt. Nul doute que dans ce scénario précis, le nom de l'AC Milan pourrait revenir rapidement sur la table et les dirigeants marseillais seraient également plus ouverts au dialogue. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas malgré cette rencontre entre Milan et l'agent de De Zerbi.