De Zerbi a « ‍pété un boulon ‍», l’OM rend fou

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Depuis la défaite face à Reims, l’Olympique de Marseille traverse une passe particulièrement mouvementée. Pour Rolland Courbis, Roberto De Zerbi a dépassé les bornes et a usé d’une méthode inadaptée.

L’Olympique de Marseille est en crise. Après quatre défaites lors des cinq dernières rencontres de Ligue 1, le club phocéen a perdu toute l’avance qu’il avait dans la course à la Ligue des champions. Faciles dauphins du Paris Saint-Germain depuis bien longtemps, les hommes de Roberto De Zerbi se sont dernièrement écroulés à Reims, au point de voir éclater une forme de mutinerie au sein du vestiaire. L’entraineur italien a forcé ses joueurs à passer le dimanche suivant la défaite à la Commanderie, le tout dans un contexte particulièrement houleux. En marge du match OM-Toulouse, Rolland Courbis a affirmé que De Zerbi avait dépassé les limites et que sa méthode ne résoudrait en rien les problèmes sportifs de son effectif.

« Il y a des choses qui sont différentes à Marseille »

« RDZ a exagéré et a dépassé des limites. Ton joueur le plus moyen à Reims, c’est Rulli qui a été le meilleur joueur de l’OM depuis le début de la saison. Tu penses qu’un matin, Rulli s’est réveillé soit pour son entraineur, soit contre ? Dans l’effectif de l’OM, il y a des secteurs qui sont bons, des secteurs qui sont pas mal et des secteurs qui sont moyens. Les défenseurs centraux vont devenir très bons ce soir contre Toulouse parce que De Zerbi a pété un boulon ? Les trois arrières centraux de l’OM sont moyens. Et heureusement que Rulli masque beaucoup de choses. C’est peut-être sévère, mais si Rulli joue toute la saison comme il a joué à Reims, ce soir, on joue la 12e ou la 13e place. Ne soyons pas surpris si des fois ça marche et que des fois ça ne marche pas ! (...) Il y a des choses qui sont différentes à Marseille, au Stade Vélodrome, et ailleurs », a longuement expliqué Rolland Courbis, ancien entraineur et fervent supporter de l’Olympique de Marseille.

Avec la réception de Toulouse, le club phocéen aura rapidement l’occasion de redresser la barre, au risque de voir la Ligue des champions s’éloigner.