L’OM en crise, la Roma tente un coup énorme

Par Corentin Facy

L’entraîneur de l’OM est très convoité. Dans le viseur de l’AC Milan, Roberto De Zerbi est également dans les petits papiers de l’AS Roma.

Battu à Reims samedi après-midi (3-1), l’Olympique de Marseille est officiellement en crise. Le club phocéen compte à présent quatre défaites sur les cinq derniers matchs, et Roberto De Zerbi ne semble pas trouver les solutions mentales et tactiques pour relancer son équipe. Cette mauvaise passe n’affecte toutefois pas la très belle cote en Europe de l’ancien entraîneur de Brighton. Cité dans le viseur de l’AC Milan ces dernières heures, le natif de Brescia intéresse un autre cador italien selon les informations livrées par Il Messaggero.

Au tour de la Roma de s'intéresser à De Zerbi

Le média transalpin affirme que l’AS Roma, qui cherche un successeur à Claudio Ranieri pour la saison prochaine, a récemment manifesté son intérêt pour faire venir Roberto De Zerbi. Le club de la Louve, par ailleurs très intéressé par le capitaine marseillais Leonardo Balerdi, se verrait bien réaliser un impressionnant coup double en faisant venir à la fois le défenseur argentin et son entraîneur, qui l’a promu capitaine en début de saison. La Roma part de loin dans ce dossier, et sait qu’elle n’aura une chance que si elle se hisse dans le top 4 de la Série A décrochant ainsi une qualification directe en Ligue des Champions.

A ce stade, les hommes de Claudio Ranieri accusent un retard de quatre points mais tout reste possible et en cas de remontada, rien ne dit que Roberto De Zerbi ne serait pas intéressé par un tel projet. L’avenir du coach de l’OM fait en tout cas l’objet de multiples fantasmes en Italie, où son nom est cité chaque jour dans la presse. Il faut dire que la crise à Marseille, avec des mauvais résultats qui s’accumulent, laissent croire qu’un départ un an seulement après son arrivée est possible. En interne, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne veulent, eux, pas y croire. Ils souhaitent absolument conserver Roberto De Zerbi, en qui ils ont pleinement confiance pour rétablir la situation malgré la très mauvaise dynamique de l’équipe depuis plusieurs semaines.