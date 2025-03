Balerdi trop fort pour l'OM, gros danger au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Récemment prolongé jusqu’en 2028, Leonardo Balerdi est devenu le taulier de l’OM en défense. Son avenir sera au coeur des préoccupations des dirigeants marseillais cet été lors du mercato.

Recruté par l’Olympique de Marseille en 2020 pour environ 10 millions d’euros, Leonardo Balerdi a longtemps été moqué et critiqué. Mais à présent, l’international argentin ne fait plus rire personne en Provence, où il est devenu capitaine et leader de la défense. Des prestations abouties qui lui ont valu une belle récompense avec une prolongation de son contrat jusqu’en juin 2028. Mais l’été prochain, la question d’un départ sera tout de même sur la table, notamment car pour Marseille, c’est sans doute le moment ou jamais de le vendre au prix fort avec deux saisons réussies à la suite et une situation contractuelle favorable à une très grosse vente.

Facile comme Balerdi 😮‍💨 pic.twitter.com/fpu8KjpCmZ — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 8, 2025

Le site Livefoot explique à ce sujet qu’un rendez-vous est d’ailleurs prévu entre l’état-major de l’Olympique de Marseille et l’entourage de Leonardo Balerdi à la fin de la saison afin de faire le point sur l’avenir. Les envies du joueur seront écoutées, et une décision sera rapidement prise avant le début du mercato pour anticiper tous les scénarios possibles. A Marseille, on redoute que le joueur souhaite voir plus haut, lui qui a notamment été courtisé par l’Atlético de Madrid ces dernières années.

L'OM et Balerdi feront le point avant le mercato

Mais pour Roberto De Zerbi, un départ de Leonardo Balerdi n’est tout simplement pas envisageable. Le coach italien est un grand fan de son défenseur argentin, qu’il a propulsé en tant que capitaine au moment de sa prolongation en début de saison et qui a un rôle crucial dans l’élaboration du jeu marseillais avec le ballon. En cas de qualification en Ligue des Champions, l’OM ne devrait pas avoir trop de mal à convaincre Leonardo Balerdi de poursuivre l’aventure à Marseille. Il deviendra en revanche plus difficile, voire carrément impossible, de conserver un tel joueur si l’OM venait à s’écrouler dans le sprint final en Ligue 1. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour conserver l’un des joueurs les plus fiables de l’effectif olympien.