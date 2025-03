OM ‍: De Zerbi flique un de ses joueurs, attention danger

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille défiera le PSG dimanche soir au Parc des Princes et l'entraîneur italien de l'OM attend une implication totale de ses joueurs. L'un d'entre eux a été surveillé de près cette semaine.

La défaite contre Lens au Vélodrome n'a pas eu un effet énorme au classement de Ligue 1, mais pour Roberto De Zerbi l'attitude de certains de ses joueurs face au Sang et Or a été un vrai avertissement. On le sait, le coach de l'OM a publiquement sermonné Mason Greenwood et Luis Henrique, et il a décidé de maintenir la pression sur les deux tout au long de la semaine, et notamment le joueur brésilien, dont l'implication sur le but lensois a scandalisé De Zerbi. Même si le joueur arrivé de Botafogo a largement contribué à la position actuelle de l'OM au classement, il est hors de question qu'il puisse ne pas tout donner à chaque match. Et, à 48 heures du match contre le Paris Saint-Germain, La Provence confirme que du côté de la Commanderie, Luis Henrique a été observé de près à chaque entraînement.

Le vrai Luis Henrique attendu à l'OM

Se confiant dans le quotidien régional, un membre de l'Olympique de Marseille révèle que le joueur de 23 ans a tout intérêt de se donner à fond au quotidien sous peine de durablement s'installer sur le banc de touche. « On a fait tout ce qu’il fallait en interne. Il a toute la confiance du coach, mais il doit s’entraîner tous à 100% et il doit vite revenir à son vrai niveau », prévient ce membre du staff de l'OM. A travers le cas Luis Henrique, Roberto De Zerbi fait passer un message à tout son vestiaire, car le technicien italien n'a pas du tout l'intention de voir ses joueurs s'installer dans un certain confort et se relâcher. Même si la place en Ligue des champions est presque acquise, rien n'est encore totalement fait et tout le monde doit le comprendre.

Nos Olympiens préparent le déplacement de ce week-end à Paris 🚧⚽️

🔜 #PSGOM pic.twitter.com/gEvXORDhxv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2025

Présent ce vendredi en conférence de presse, avant le déplacement à Paris, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille aura l'occasion d'en dire plus. Roberto De Zerbi n'est pas du genre à faire dans la langue de bois, et le cas Luis Henrique sera abordé. On devrait notamment savoir si ce dernier pourrait débuter contre le PSG, ce qui n'est pas du tout assuré. On verra également l'accueil que les Utras réservent au joueur brésilien, l'OM ayant décidé d'organiser l'entraînement de ce vendredi au Vélodrome en présence des associations de supporters. Un test grandeur nature pour savoir si tout est pardonné.