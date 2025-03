OM ‍: Un salaire royal et une attitude à vomir, il détruit Adrien Rabiot

Dans : OM.

Dans un entretien accordé à DAZN la semaine dernière, Adrien Rabiot a fait part de son bonheur depuis sa signature à l’OM, tirant au passage sur ses anciens clubs. Ce qui a fortement déplu du côté de la Juventus Turin.

Adrien Rabiot est comme un poisson dans l’eau à l’Olympique de Marseille, où Roberto De Zerbi en a fait un taulier de son équipe mais aussi de son vestiaire, avec un rôle de leader pleinement assumé par l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Adoré des supporters, l’international français ressent tout cet amour, comme il l’a confié à DAZN avant le match entre l’OM et Lens le week-end dernier. « Ce que je vis depuis que je suis arrivé, l’amour que les gens me montrent, je ne l’ai pas connu ailleurs. Ici j’ai vraiment l’impression d’être reconnu à ma juste valeur » a notamment lâché celui qui a porté les couleurs de la Juventus Turin durant cinq ans.

Et justement, les propos du « Duc » ont énormément fait réagir en Italie, où l’ancien défenseur turinois Mark Iuliano n’a pas du tout apprécié la déclaration d’Adrien Rabiot, et son pic à même déguisé à l’encontre de la Vieille Dame. « Quand j’entends Rabiot parler… On l’a attendu pendant quatre ans avant qu’il ne réussisse une seule bonne saison » a d’abord lâché l’ancien défenseur de la Juve, interrogé par le site JuventusNews24, avant de poursuivre, en étant tout aussi tranchant.

Rabiot amoureux de l'OM, la Juventus se vexe

« Il avait un salaire énorme et la Juventus l’a toujours défendu. J’y suis allé plusieurs fois, on le traitait comme Zidane ! Ça me fait rire : il a dit qu’il se sent compris à Marseille ! À Turin, il avait des psychologues » s’est fendu celui qui a également porté les couleurs de Majorque ou encore de Bologne. Une attaque frontale à l’encontre d’Adrien Rabiot, dont les propos ont visiblement beaucoup heurté à la Juventus Turin, un club qui lui a tout donné ou presque pendant quatre ans, avec un très bon salaire et un statut de titulaire indiscutable sous Massimiliano Allegri. Ce que l’international français a tendance à oublier, raison pour laquelle l’agacement est de mise dans le camp turinois.