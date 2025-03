10 ME pour ce buteur marocain, l’OM passe à l’action

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 14 buts et 3 passes décisives avec les Glasgow Rangers cette saison, le buteur marocain Hamza Igamane est bien dans le viseur de l’OM.

Le poste d’avant-centre est difficile à assumer à l’Olympique de Marseille et ce n’est pas Elye Wahi qui va dire le contraire. Six mois seulement après sa signature en Provence, l’international espoirs français a fait ses valises pour prendre la direction de Francfort en Bundesliga. Amine Gouiri a été recruté pour le remplacer et l’international algérien a réalisé d’excellents débuts sous les couleurs phocéennes avec 4 buts et 3 passes décisives depuis son arrivée début février. La situation est plus difficile pour Neal Maupay, qui ronge son frein sur le banc et qui pourrait être sacrifié lors du prochain mercato.

Igamane très demandé pour l’été prochain… Everton, Tottenham, FC Séville et l’OM ont identifié le joueur comme recrue potentiel.

Séville a déjà fait savoir qu’elle est prête à mettre autour de 10M€ pour le recruter. pic.twitter.com/cIZgzgAqii — Hakim (@Z_hakos) March 17, 2025

C’est en tout cas le sens de la piste Hamza Igamane puisque le site Lions de l’Atlas confirme l’intérêt très prononcé du club olympien pour le buteur marocain de 22 ans, auteur de 14 buts cette saison sous les couleurs des Glasgow Rangers en Ecosse. Dans ce dossier, on se dirige vers une bataille à trois entre l’Olympique de Marseille, le FC Séville et Tottenham selon le média spécialisé, qui explique que le club andalou devrait dégainer le premier avec une offre aux alentours de 10 millions d’euros.

L'intérêt de l'OM pour Hamza Igamane se confirme

Un prix plutôt raisonnable pour un buteur jugé comme très prometteur et qui devrait prochainement faire ses grands débuts avec la sélection marocaine. L’Olympique de Marseille, par l’intermédiaire de sa cellule de recrutement et de son directeur sportif Medhi Benatia, connaissent bien le joueur et pourraient passer à l’offensive. Avant cela, il faudra sans doute boucler un départ dans ce secteur de de jeu. Rowe, Maupay ou Moumbagna pourraient être concernés tandis que Gouiri est clairement parti pour rester après ses débuts réussis à l’OM. Le dossier Hamza Igamane est en tout cas bien concret et fera l’objet d’une surveillance accrue des dirigeants phocéens dans les semaines à venir, et peut-être même davantage.