Rabiot, Hojbjerg, Bennacer, triple menace sur l’OM au mercato

Par Corentin Facy

Encore battu à Reims samedi après-midi à la surprise générale (3-1), l’OM peut tout perdre d’ici à la fin de la saison. Le projet porté par Medhi Benatia et Pablo Longoria est en grand danger.

L’été dernier, Pablo Longoria annonçait fièrement la signature de Roberto De Zerbi, lequel s’engageait jusqu’en juin 2027. Après avoir changé d’entraîneur chaque été, parfois contre sa volonté, le président de l’OM a donné le ton des années à venir en insistant sur la stabilité qui manque cruellement à Marseille depuis trop longtemps. L’idée est de donner trois ans à Roberto De Zerbi, épaulé dans sa tâche par un nouveau responsable du football, Medhi Benatia. Sur le papier, le projet marseillais est séduisant et cohérent, ce qui a d’ailleurs permis d’attirer de gros noms tels que Rabiot, Hojbjerg, Greenwood ou encore Bennacer.

Mais pour Walid Acherchour, la nouvelle défaite de l’OM à Reims samedi après-midi remet tout en cause. Car aux yeux du journaliste de RMC, tout est désormais très fragile en Provence à tel point que le château de cartes pourrait s’effondrer d’ici la fin de la saison, dans le cas où Marseille, qui n’est officiellement plus le dauphin du Paris Saint-Germain, viendrait à manquer la qualification pour la Ligue des Champions. « Je n’imaginais pas l’OM se vautrer contre Lens à la maison, contre Reims… Mais s’il n’y a pas de Ligue des Champions à la fin de la saison, est-ce que Rabiot reste ? Est-ce que De Zerbi reste ? Le projet de trois ans peut s’écrouler dans sept journées. Je ne sais pas si on se rend compte de ça » a d'abord lancé Walid Acherchour avant de poursuivre.

Un exode massif en fin de saison à l'OM ?

« L’histoire de la Ligue des Champions, il y a des mecs qui sont venus pour ça : Bennacer, Hojbjerg, etc. Benatia a captivé ces mecs-là en leur disant ‘l’année prochaine, on joue la Ligue des Champions dans un Vélodrome plein’. Mais on entend déjà les premières rumeurs sur De Zerbi en Italie. Le mec peut prendre la poudre d'escampette dans sept matchs. C’est fragile » s’alarme celui qui officie également sur DAZN et qui n’affiche clairement plus aucun optimisme pour l’Olympique de Marseille au vu des derniers résultats. Difficile d’être positif après quatre défaite sur les cinq derniers matchs. C’est désormais à Roberto De Zerbi de trouver les leviers psychologiques et tactiques pour relancer une équipe en crise totale et ainsi éviter un fiasco en fin de saison et les départs de nombreux tauliers si l'OM manque la Ligue des Champions.