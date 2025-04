OL ‍: 20 millions envolés, la DNCG ne va pas aimer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Parmi les grosses ventes nécessaires pour l'OL afin d'équilibrer ses comptes, celle d'Ernest Nuamah vient de prendre un gros coup dans l'aile.

L’Olympique Lyonnais a remporté une victoire capitale face à Lille ce samedi soir, dans un match bien mal embarqué. Les Dogues ont ouvert le score dès le coup d’envoi et Ernest Nuamah, qui était l’un des hommes en forme de la formation de Paulo Fonseca, s’est sérieusement blessé dans ce même début de match catastrophique. Une grave blessure est crainte pour l’ailier ghanéen, touché au genou et qui aura beaucoup de mal à retrouver les terrains d’ici la fin de la saison. Le verdict médical n’est pas encore tombé officiellement, mais une possible rupture des ligaments du genou fait craindre une très longue absence. Et cela peut donner des gouttes de sueur au comptable du club rhodanien, car Ernest Nuamah était tout de même un candidat au départ cet été.

Nuamah était décidé à signer en Angleterre

🎙 Les mots de @rayan_cherki, qui a d'abord une pensée pour @Nana_Nuamah10, avant de revenir sur notre victoire face au LOSC 🔴🔵



💻📱 Les réactions de nos Gones après #OLLOSC sur YouTube 👉 https://t.co/LCm6V1uHXP — Olympique Lyonnais (@OL) April 6, 2025

Avec sa puissance taillée pour la Premier League, celui qui avait failli signer à Everton ou Fulham à l’été 2024, avant de renoncer pour rester à l’OL alors que tout était prêt, semblait cette fois-ci partant pour tenter l’aventure de l’autre côté de la Manche. Les courtisans, qui ne manquaient pas, vont toutefois certainement changer leur fusil d’épaule avec cette sérieuse blessure au genou. Et c’est une vente d’un montant potentiel de 20 millions d’euros, soit la valeur de l’ailier ghanéen, qui va passer sous le nez de l’OL alors que le club aurait bien besoin de deux ou trois belles transactions pour passer le cap du rendez-vous de la DNCG. Pour rappel, le gendarme financier a décidé de reléguer provisoirement l’OL en Ligue 2, et convertira cette décision officiellement si la santé financière du club de John Textor ne s’arrange pas à la fin du championnat.