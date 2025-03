Penalty oublié sur Greenwood, l'OM encore furax

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, c'est Reims qui mène 1-0 à la mi-temps contre l'Olympique de Marseille. Un score bien payé pour les Champenois, largement dominés par les Phocéens, lesquels n'arrivent toutefois pas à conclure. Mais comme c'est souvent le cas avec l'OM cette saison, l'arbitrage est au coeur des frustrations et des débats. En fin de première mi-temps, Mason Greenwood pensait obtenir un penalty après avoir été pris en sandwich par deux défenseurs de Reims. Willy Delajod n'a pas bronché, et l'arbitre de la rencontre n'a même pas demandé l'aide de la VAR pour savoir s'il y avait faute ou non. Une action de plus qui a provoqué la colère des Marseillais, déjà très remontés contre l'arbitrage depuis le début de la saison. En fin de mi-temps, Neal Maupay a lui aussi réclamé un penalty mais pour le coup, l'absence de penalty semblait totalement logique sur cette action.

Y aurait-il dû avoir penalty pour l'OM sur ce contact entre Akieme et Greenwood ? 🤔 pic.twitter.com/RxI2juaJDb — Footballogue (@Footballogue) March 29, 2025

Donc la y’a pas penalty sur greenwood ???? L’arbitrage de ligue 1 m’avait pas manquer bande de salope #SDROM — Dylan 🧘🏽‍♂️ (@Dylaaaan_98) March 29, 2025

Y'a rien sur Greenwood là ??? Mdrrr — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) March 29, 2025