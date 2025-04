OM ‍: Balerdi blessé, ce défenseur va sortir du placard

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Durement blessé au genou, Leonardo Balerdi va rater la fin de saison. Une très mauvaise nouvelle pour un OM déjà fragile défensivement. Les Phocéens doivent vite lui trouver un remplaçant. Annoncé sur le retour, Luiz Felipe doit assurer l'intérim.

Le casse-tête de Roberto de Zerbi se complique. Depuis plusieurs semaines, l'entraîneur italien est obligé de bricoler une défense pour l'Olympique de Marseille. L'arrière droit Amir Murillo a notamment été utilisé en charnière centrale tout comme le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia. L'OM n'avait qu'un titulaire sûr et fiable au poste en la personne de Leonardo Balerdi. Néanmoins, l'Argentin s'est blessé au genou à Reims. Il devrait rater toute la fin de saison, ce qui laisse le club phocéen dans l'embarras. Il ne reste plus beaucoup de défenseurs centraux de métier dans l'effectif : Derek Cornelius, Chancel Mbemba (écarté du groupe depuis le début de saison) et... Luiz Felipe.

Le retour salvateur de Luiz Felipe à l'OM ?

L'ancien de la Lazio n'a pas beaucoup joué avec Marseille depuis son arrivée en janvier dernier. Il a disputé deux matchs en tout : la fin de rencontre contre Nantes puis le classique contre Paris comme titulaire. Le rendez-vous au Parc des Princes lui a causé une blessure aux ischio-jambiers et lui a fait manquer le déplacement à Reims samedi dernier. Toutefois, De Zerbi va vite pouvoir compter sur lui selon les informations de Foot Mercato. Le média annonce que le défenseur italo-brésilien est en phase de reprise et pourrait retrouver l'entraînement collectif dès la semaine prochaine.

🚨🔵⚪️#teamOM avec @DahbiaHattabi



⚠️annoncé potentiellement out jusqu'à la fin de saison, Luiz Felipe a repris l'entrainement individuel et pourrait retrouver l'entrainement collectif la semaine prochaine



❗️le défenseur 🇮🇹 de l'OM pourrait être de retour dans le groupe pour le… pic.twitter.com/HAjSBKdhcn — Sébastien Denis (@sebnonda) April 2, 2025

S'il manquera le match contre Toulouse dimanche soir, Luiz Felipe sera en mesure d'intégrer le groupe de l'OM pour les matchs suivants : à Monaco et contre Montpellier. Une option intéressante pour Roberto de Zerbi. A 27 ans, l'ancien joueur de la Lazio possède le talent et l'expérience pour tenir la défense olympienne dans le sprint final. Une grosse responsabilité pour Luiz Felipe au vu de l'importance d'une qualification en Ligue des champions pour l'Olympique de Marseille.