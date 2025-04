L1 ‍: Greenwood et Rabiot en feu, l'OM repasse deuxième ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

28e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Toulouse FC : 3-2.

Buts : Suazo csc (21e), Greenwood (57e) et Rabiot (64e) pour l’OM ; Magri (28e) et Sierro (76e) pour Toulouse.

Plus fringant que ces dernières semaines, Marseille a dominé Toulouse (3-2) grâce à de jolis buts de Greenwood et de Rabiot. L’OM récupère ainsi la deuxième place de la Ligue 1 !

Plongé dans une petite crise cette semaine suite à une série de mauvais résultats, le club phocéen avait à cœur de se racheter devant son public. Après un début de match tendu, avec un but toulousain refusé à Casseres pour un hors-jeu de Magri (9e), l’OM ouvrait la marque grâce à… un Toulousain. Pressé par Luis Henrique au deuxième poteau après un centre de Rabiot, Suazo envoyait une belle reprise du gauche dans sa propre cage pour donner l’avantage à Marseille (1-0 à la 21e). Malgré ce coup de massue, le Téfécé réagissait directement et égalisait même par l’intermédiaire de Magri, qui reprenait de la tête un centre Suazo (1-1 à la 29e). Avant la pause, Babicka (32e, 38e) donnait des sueurs froides au public marseillais, et Merlin testait Restes (37e), mais sans trouver la faille.

Au retour des vestiaires, l’OM retrouvait son meilleur visage. Servi par Bennacer aux 20 mètres, Greenwood faisait vite chavirer le Vélodrome avec un tir de génie qui finissait dans la lucarne adverse (2-1 à la 57e).

Rabiot imitait l’Anglais quelques minutes plus tard en marquant d’une jolie reprise après une frappe de Greenwood contrée par Cresswell (3-1 à la 64e). Malgré ce break et un but refusé à Rowe pour hors-jeu (70e), Marseille n’était pas totalement à l’abri. Puisque dans le dernier quart d’heure, Sierro relançait le suspense en coupant un coup-franc de Casseres au premier poteau pour tromper Rulli (3-2 à la 76e). En fin de match, Marseille tremblait sur une opportunité de Sierro (80e), mais arrivait quand même à conserver son avantage d'un but pour l'emporter finalement (3-2).

Grâce à cette victoire, l’OM de Roberto De Zerbi remonte à la deuxième place de la Ligue 1. Loin derrière le champion parisien, Marseille reprend deux points d’avance sur Monaco, trois sur Strasbourg et quatre sur Lyon dans la course au podium. De son côté, le TFC de Carles Martínez Novell, défait pour la troisième fois de suite, se trouve dans le ventre mou du championnat, avec huit unités d’avance sur la zone rouge.