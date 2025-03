Rabiot capitaine contre le PSG, l'OM vise une victoire sur tapis vert

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a décidé de mettre Adrien Rabiot capitaine pour le match face au PSG. De quoi énerver un peu plus les supporters du PSG.

Composition inhabituelle pour l’OM face au PSG. Le club olympien, qui marchait fort au coeur de l’hiver, a perdu Hojbjerg et Bennacer en quelques jours. Il reste toutefois un taulier en la personne d’Adrien Rabiot, dont le passé de joueur du PSG, l’expérience internationale et la bonne saison à Marseille, en font un joueur majeur de l’OM. L’ancien de la Juventus Turin a été au centre de toutes les discussions ces derniers jours, et Roberto De Zerbi a décidé de lui faire une confiance aveugle en le nommant capitaine pour cette rencontre. Une grosse surprise sachant que des joueurs comme Valentin Rongier ou Leonardo Balerdi sont clairement devant lui dans cette hiérarchie à Marseille. Mais l’entraineur italien a décidé de frapper fort, et c’est donc le joueur formé au PSG qui va être le leader officiel de l’OM pour cette rencontre au Parc des Princes.

👥 🅒🅞🅜🅟🅞 #PSGOM



Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒐 𝑫𝒆 𝒁𝒆𝒓𝒃𝒊 🇮🇹 pour ce Classique ! 💪 pic.twitter.com/KcSq4bguy7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 16, 2025

Nul doute que cette décision pourrait avoir le don d'énerver un peu plus les supporters du PSG, qui estiment déjà que leur ancien joueur n'a pas beaucoup respecté un club qui l'a lancé dans le monde professionnel ces derniers mois. En signant à l'OM et en déclarant son amour pour le club provençal notamment. Le PSG doit toutefois espérer que les sifflets et chants à l'encontre de Rabiot n'iront pas trop loin, histoire de ne pas faire dévier le match sur des interruptions de rencontre, des débordements ou des surveillances des autorités du football sur des chants insultants ou dégradants.