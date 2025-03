Mmadi signe son premier contrat pro, l'OM fait un gros coup

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Grand espoir du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Tadjidine Mmadi a bel et bien signé son premier contrat pro avec son club formateur. Un joli coup pour la formation phocéenne.

Souvent critiqué pour la gestion de ses jeunes joueurs, qui ont vraiment du mal à percer chez les pros, l’OM semble être sur la bonne voie. Malgré le départ d’Enzo Sternal lors du dernier mercato hivernal, le club phocéen cherche clairement à placer le centre de formation au cœur de son projet. Pour cela, Marseille va pouvoir compter sur de belles générations à venir, notamment celle de 2007. C’est en partie avec elle que le club olympien a marqué les esprits en jeunes ces dernières saisons, avec un titre de champion de France en U17 en 2023 et avec le succès en Coupe Gambardella en finale contre Nancy (4-1) en 2024. Lors de cette rencontre, Tadjidine Mmadi était rentré à l’heure de jeu pour aider son équipe à l’emporter au Stade Pierre Mauroy de Lille avant la finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG. Un an plus tard, le milieu de terrain a paraphé son premier contrat professionnel avec son club formateur.

« L’OM a frappé un grand coup »

𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗧𝗮𝗱𝗷𝗶𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗠𝗺𝗮𝗱𝗶 ! ✍️🔵⚪️



Notre jeune milieu de terrain, issu du centre de formation, s’est engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028 ! 🤝 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 20, 2025

« Arrivé très jeune à l’OM, Tadjidine Mmadi a débuté sous le maillot olympien en catégorie U13, soit en préformation. À 18 ans, Tadjidine Mmadi a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Il est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2028. Sérieux, rigoureux et appliqué, il est récompensé de son implication par cette nouvelle étape dans sa progression », peut-on lire dans le communiqué de l’OM, qui a frappé un gros coup en réussissant à conserver le jeune franco-comorien. Courtisé par de nombreux clubs français, comme Rennes, l’OL, Nice ou Monaco ces derniers mois, Mmadi a décidé de repousser les autres offres pour tenter de réaliser son rêve de jouer au Vélodrome avec le maillot de l’OM.



L’OM a frappé un grand coup en faisant signer un des plus gros talents de sa génération, Tadjidine Mmadi (2007).



Courtisé par Rennes, Lyon, Nice et Monaco.



⤵️ #TeamOM pic.twitter.com/9SZO3ZUFW5 — BelOM (@Belo1899OM) March 20, 2025

Un signe fort d’après @Belo1899OM. « L’OM a frappé un grand coup en faisant signer un des plus gros talents de sa génération, Tadjidine Mmadi. Le nouveau projet de formation voulue par Medhi Benatia sous l’impulsion de Titou Hasni montre aujourd’hui avec cette signature que la formation redevient attractive sur le plan national », a lancé le suiveur marseillais, qui pense que le projet de Pablo Longoria autour de la formation est en train de devenir concret.