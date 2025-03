L’OM menacé par une catastrophe à 100 millions d’euros

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans sa dernière vidéo sur la situation financière des clubs de Ligue 1, Romain Molina a brièvement évoqué la situation de l’OM avec une énorme inquiétude pour l’avenir économique du club phocéen.

Ce n’est pas vraiment une nouveauté, les clubs de Ligue 1 sont dans une situation financière alarmante depuis plusieurs années. La chute du montant total des droits TV n’a rien arrangé, et personne n’est épargné, pas même les plus grands clubs français. Si pour le PSG, les pertes sont compensées par le Qatar, l’Olympique de Marseille peut aussi s’estimer heureux d’avoir un actionnaire aux reins très solides, qui remet au pot sans broncher chaque année en la personne de Frank McCourt. Sur la saison dernière, le bilan club par club publié par la DNCG met en évidence que Marseille a perdu 39 millions d’euros, et cela malgré les 50 millions d’euros récupérés grâce au deal avec CVC.

Des chiffres qui terrorisent le journaliste Romain Molina, qui a estimé dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube qu’à la fin de l’exercice 2024-2025, les pertes de l’OM pourraient approcher les 100 millions d’euros. On comprend mieux la tension de Pablo Longoria, qui sait à quel point une qualification en Ligue des Champions est cruciale, pour ne pas dire vitale, dans l’optique de la saison prochaine.

Un bilan financier qui inquiète à l'OM

« Je pense que Marseille a du souci à se faire… l’OM a pris 50 millions d’euros de CVC, qui représente une aide exceptionnelle. Ils trouvent le moyen de perdre au final plus de 39 millions d’euros avant transfert avec cette aide de 50 millions d’euros. Cette année elle ne sera pas là l’aide ! Donc cette année l’OM va perdre environ 100 millions d’euros » a lâché le journaliste spécialisé sur sa chaîne YouTube. De quoi inquiéter les supporters marseillais mais également Frank McCourt, lequel n’a sans doute pas l’intention de remettre une telle somme sur la table à la fin de la saison. Roberto De Zerbi sait ce qu’il lui reste à faire pour éviter une telle catastrophe : terminer dans le top 4 pour arracher une place très rémunératrice en Ligue des Champions.