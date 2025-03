Paul Pogba à l'OM, l'annonce explosive de L'Equipe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Paul Pogba peut désormais reprendre le football, sa suspension pour dopage étant terminée. Et l'hypothèse de le voir signer à l'Olympique de Marseille n'est plus une idée saugrenue.

Cela a été un serpent de mer depuis des mois, mais désormais la réalité est là, Paul Pogba est à même de reprendre sa carrière après une très longue pause provoquée par une grave blessure, l'affaire avec son frère, mais aussi et surtout une lourde suspension après un contrôle positif. Mais à présent, la punition se termine et le milieu de terrain, qui fêtera ses 32 ans le 15 mars prochain, va pouvoir signer libre avec n'importe quel club, son contrat avec la Juventus ayant été résilié il y a plusieurs mois. A l'heure où il semble peu probable que Paul Pogba finira la saison dans un club, L'Equipe confirme que Pablo Longoria a effectivement travaillé sur le dossier Pogba dès cet hiver et que le patron de l'Olympique de Marseille n'a pas du tout refermé totalement cette porte.

Pogba à l'OM, ce n'est pas délirant

Pour Damien Degorre, le président de l'OM a jugé que faire signer le champion du monde 2018 en mars n'avait pas réellement un intérêt majeur, et qu'au contraire cela pourrait déstabiliser le vestiaire de Roberto De Zerbi. Cependant, notre confrère confirme que Pablo Longoria pourrait faire une offre à Paul Pogba au prochain mercato à une seule condition. « Les dirigeants de l'OM ont pris des renseignements et manifesté un certain intérêt. Mais ils ont compris, aussi, que Pogba ne serait pas en mesure d'apporter une plus-value sportive à la hauteur des attentes populaires qu'une telle signature aurait suscitées. Les risques de déséquilibre du vestiaire en cours de saison étaient également trop élevés à leurs yeux. Cela condamne-t-il une arrivée de « la Pioche » en Provence cet été ? Pas nécessairement. Il faudra voir si, d'ici là, l'ancien Turinois ne s'est pas engagé ailleurs », précise Damien Degorre.

Il faut tout de même savoir si Paul Pogba attendra l'été prochain pour se décider, même si la possibilité de signer dans un club aussi populaire que l'Olympique de Marseille, avec en plus une participation à la Ligue des champions, peut convaincre la star tricolore. En jouant le plus grosse compétition européenne à l'OM, Pogba sait qu'il sera suivi de très près par Didier Deschamps, son retour en équipe de France dans la perspective du Mondial 2026 étant le fantasme avoué du milieu de terrain.