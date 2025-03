Paul Pogba à l'OM, la presse espagnole est catégorique

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à la presse espagnole, Pablo Longoria a avoué que l’OM avait hésité à faire signer Paul Pogba cet hiver avant de finalement renoncer. Mais ce refus n’est peut-être pas définitif.

Libéré de son contrat par la Juventus Turin et officiellement autorisé à reprendre la compétition après sa longue suspension pour dopage infligée par le Tribunal arbitral du sport, Paul Pogba a failli rebondir à l’Olympique de Marseille cet hiver. Interrogé par la presse espagnole, Pablo Longoria a reconnu que le club phocéen avait hésité à bondir sur cette opportunité au mois de janvier. « Le souci est qu’aujourd’hui ce n’est pas du tout dans le secteur de jeu où l’Olympique de Marseille a besoin de se renforcer. Quand tu as Bennacer, Valentin Rongier, Rabiot, Hojbjerg ou même les jeunes joueurs qui sont intéressants, ce n’est vraiment pas là où l’OM est en difficulté » a notamment argumenté Longoria, faisant penser que les discussions étaient définitivement terminées avec Paul Pogba.

L'OM toujours sur le coup

Ce qui n’est pas le cas selon le site Todofichajes. Et pour cause, le média espagnol l’affirme, l’Olympique de Marseille est toujours en réflexion pour signer l’ancien joueur de la Juventus Turin et de Manchester United cet été. Le site spécialisé explique que plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour le joueur en vu du prochain mercato… dont Marseille, qui devra se battre avec des clubs saoudiens dans ce dossier. Rien ne dit encore si l’OM parviendra à rafler la mise et quels sont les autres clubs intéressés, mais Todofichajes est catégorique sur le fait que l’Olympique de Marseille est toujours intéressé par une potentielle signature de Paul Pogba, contrairement à ce que l’on pouvait croire après l’interview de Pablo Longoria en fin de semaine. Reste maintenant à voir si Medhi Benatia et le board olympien iront cette fois jusqu’au bout de leur idée en s’attachant les services du champion du monde 2018.