OM ‍: Greenwood vendu, l'Arabie Saoudite aura le dernier mot

Par Mehdi Lunay

Leader offensif de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood a redoré son blason en France. De quoi en faire une cible au mercato, notamment en Espagne. Le FC Barcelone veut le recruter mais il faudra faire partir Ansu Fati avant.

Mason Greenwood risque de faire sauter la banque l'été prochain et de remplir significativement les caisses de l'Olympique de Marseille. Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues, l'Anglais est convoité par les plus grands européens. Les plus actifs sont Espagnols avec l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Les Catalans ont très envie du joueur marseillais mais leurs finances beaucoup moins. Le Barça reste un club fragile, notamment au niveau de la masse salariale. Pas facile dans ces conditions de faire plier l'OM alors que la direction phocéenne sera très gourmande concernant Greenwood. Si les médias espagnols ont annoncé un prix minimal de 50 millions d'euros pour récupérer l'attaquant anglais, le site El Gol Digital met la barre encore plus haut.

Greenwood à 75 ME, l'OM force le Barça à vendre

Selon les informations du média espagnol, Mason Greenwood pourrait partir pour 75 millions d'euros. Mais pour assumer un transfert aussi onéreux, les dirigeants catalans devront céder un joueur de leur effectif. L'heureux élu est tout trouvé en la personne d'Ansu Fati. Ex-cadre du FC Barcelone, il a connu plusieurs problèmes physiques qui l'ont éloigné du onze titulaire. La montée en puissance de nouveaux joueurs comme le Brésilien Raphinha à son poste l'envoie désormais ailleurs. L'Arabie Saoudite le suit de près depuis plusieurs mois et selon El Gol Digital, le Barça espère que les Saoudiens vont vite conclure le transfert d'Ansu Fati pour permettre la venue de Greenwood à Barcelone. Le temps presse car l'Atlético Madrid semble mieux armé sur le plan financier actuellement. Enfin, une dernière possibilité existe... celle de voir l'Anglais rester à Marseille mais pour cela, il faudra impérativement décrocher sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui est encore à faire.