L'OM en mode Maroc, Benatia valide une arrivée surprise

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera assurément l'une des équipes à suivre l'été prochain sur le marché des transferts. Le club phocéen sera notamment à l'affût concernant certains joueurs en fin de contrat.

L'OM s'apprête à vivre une fin de saison chargée en émotions. Les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas encore sécurisé leur place en Ligue des champions et au vu de la concurrence, les Phocéens vont devoir s'employer. En fonction du classement final de l'OM, le marché des transferts sera adapté. Mais on sait déjà que Marseille sera attentif aux joueurs en fin de contrat. Si Paul Pogba est un profil qui revient avec insistance depuis quelque temps dans la cité phocéenne, l'Olympique de Marseille a également en tête le profil d'un crack marocain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ~Ayoub Chaikhoun (@ay.ckh)

Selon les informations de Bild, la direction marseillaise est en effet très intéressée par le profil d'Ayoub Chaikhoun. Le milieu de terrain marocain sera en fin de contrat avec Francfort en juin prochain. Le club allemand ne lui fait pas confiance pour évoluer dans son équipe première, lui qui doit se contenter des U19 cette saison. D'ailleurs, le joueur ne veut pas signer de contrat pro avec les Aigles. Ayoub Chaikhoun réalise néanmoins une très belle saison avec les jeunes de Francfort, avec 5 buts et 11 passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues.

L'OM sous le charme d'un crack marocain de 19 ans

Outre l'OM, Hoffenheim, Hanovre eu encore Nuremberg sont aussi dans le coup. Les Phocéens vont donc devoir faire vite et se montrer convaincants. Medhi Benatia pourrait être l'atout majeur de Marseille dans ce dossier. Le directeur sportif phocéen connait très bien les joueurs marocains et pourrait proposer à Chaikhoun le projet idoine. Sur la Canebière, le Marocain aurait une belle chance de prouver sa valeur au plus haut niveau. A lui de faire le meilleur choix pour sa jeune carrière.