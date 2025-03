OM ‍: Geronimo Rulli vendu, sa mère s'en mêle

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Devenu l'un des chouchous du Vélodrome, Geronimo Rulli a encore deux ans de contrat avec l'Olympique de Marseille. Mais ses performances ont attiré de nombreux clubs européens, tandis que sa mère pourrait avoir un rôle dans le transfert.

Déjà passé en Ligue 1 sous le maillot de Montpellier, Geronimo Rulli a fait un retour fracassant dans notre championnat lorsque, à la surprise générale, Pablo Longoria est allé le chercher à l'Ajax d'Amsterdam moyennant 4 millions d'euros. Depuis, le successeur de Pau Lopez a été à la hauteur des attentes du président de l'OM, réalisant quelques matchs de très grande classe, au point d'en faire l'un des joueurs préférés du public au sein de l'équipe de Roberto De Zerbi. Cependant, à l'Olympique de Marseille version Longoria, personne n'est indispensable. Et, alors que le gardien de but argentin de 32 ans a encore deux ans de contrat avec le club phocéen, l'hypothèse d'un départ est évoquée par Anthony Aubès, consultant pour BFM Marseille.

Rulli sur le départ au prochain mercato ?

🚨Geronimo Rulli 🇦🇷 sera très courtisé lors du mercato estival 25/26 👀🔥



ℹ️ Le portier de l’Olympique de Marseille attire plusieurs clubs en Argentine, Italie et Espagne. #TeamOM #OM #Rulli pic.twitter.com/nxfeAy9JZy — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) March 20, 2025

Via les réseaux sociaux, l'insider marseillais a fait le point sur le dossier Geronimo Rulli et reconnu que le gardien de but de l'OM pourrait bouger l'été prochain. « Geronimo Rulli sera très courtisé lors du mercato estival 25/26. Le portier de l’Olympique de Marseille attire plusieurs clubs en Argentine, Italie et Espagne. La mère de Geronimo Rulli aimerait sans doute beaucoup que son fils aille jouer à Boca avant la fin de sa carrière.. mais c’est Geronimo et l’OM qui choisiront de continuer l’aventure ensemble ou pas », précise Anthony Aubès au sujet du portier argentin de Marseille. À savoir si, en cas de départ de Rulli, l'OM misera ensuite sur Jeffrey de Lange, arrivé lui aussi des Pays-Bas l'été dernier pour 2 millions d'euros, ou si le duo Longoria-Benatia fera venir un nouveau gardien de but.