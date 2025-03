Un champion d’Europe prêt au clash pour signer à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM entend frapper un énorme coup au début de l'été 2025, et Aymeric Laporte va tout faire pour signer à Marseille pour zéro euro malgré un contrat toujours en cours en Arabie Saoudite.

En cas de qualification en Ligue des Champions, objectif qui reste tout à fait abordable avec cette deuxième place au classement à huit journées de la fin, l’OM aura de grosses ambitions sur le marché des transferts. Un premier nom est évoqué de longue date, il s’agit d’Aymeric Laporte, qui ne connait pas le championnat de France, lui qui a rejoint très tôt le Pays Basque espagnol pour y suivre sa formation. Le défenseur central de 30 ans a surpris tout le monde en 2023 en signant du côté d’Al-Nassr pour un contrat forcément très lucratif. Rapidement, il s’est plaint de certaines conditions en Arabie saoudite, même s’il continue à enchainer les matchs avec le club de Cristiano Ronaldo. Toutefois, son souhait est désormais de partir selon la presse espagnole, qui révèle plusieurs informations sur l’avenir du champion d’Europe avec l’Espagne en 2024.

Laporte veut venir gratuitement à l'OM

Tout d’abord, Aymeric Laporte possède encore un an de contrat avec Al-Nassr, mais il souhaite casser celui-ci pour repartir gratuitement en Europe. Son salaire sera d’autant plus haut dans son futur club s’il peut le rejoindre sans indemnité, et il est prêt à aller au combat pour obtenir cette dernière année cassée de son contrat. Ensuite, l’Athletic Bilbao, son club formateur, l’a sollicité pour un retour. Mais c’est bien l’OM qui est en tête de gondole sur ce dossier, avec des négociations très avancées selon Mundo Deportivo. Bilbao serait très loin de proposer les mêmes conditions qu’un Pablo Longoria déterminé à frapper très fort pour faire venir Aymeric Laporte, et les discussions avancent donc dans le bon sens pour cette nouvelle recrue d’ampleur de l’OM version 2025-2026.