L'OM s'offre un entrainement insupportable avant le PSG

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Séance d'entrainement bizarre au Stade Vélodrome, où seule une poignée de supporters a été autorisée à soutenir l'OM avant le match face au PSG.

Désireux de faire plaisir à ses supporters avant le choc contre le PSG où les fans marseillais ne seront pas les bienvenus, l’OM a décidé d’ouvrir le Stade Vélodrome à ses fidèles à l’avant-veille du match de dimanche. Cela promettait une très chaude ambiance ce vendredi après-midi. Du moins en théorie. Car ce ne sont que quelques poignées de supporters triés sur le volet qui ont eu accès à l’enceinte. S’il y a eu quelques spectacles pyrotechniques pour associer le son à l’image sans que la LFP ne donne des amendes, le stade paraissait forcément bien vide étant donné que l’OM n’avait pas ouvert l’entrainement à tout le monde. De quoi faire grincer des dents chez les supporters marseillais.

Communication ratée à l'OM ?

« Ouvrir le Vélodrome pour faire venir 100 ultras en communicant sur un « entrainement ouvert au public ». Non vraiment y’a pas à dire y’a beaucoup de travail à faire encore dans ce club hein », a dénoncé un fan olympien désabusé sur X, pour qui le résultat ne valait clairement pas l’effet d’annonce d’une ambiance survoltée pour motiver encore plus les troupes de Roberto De Zerbi avant le match face au PSG. « L'entraînement au Vélodrome ? C'est parce que le club appartient aux supporters et pas à nous », avait lancé l’entraineur italien. L’initiative est louable, mais devant la grogne, l’OM a fait comprendre qu’un entrainement serait réellement ouvert à tout le public au Vélodrome d’ici à la fin de la saison histoire de ne pas rester sur cette impression trompeuse.