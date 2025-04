L'OM en chute libre, il se lâche totalement

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est sur une très mauvaise série en championnat et le pire est déjà envisagé. Pour beaucoup de fans et observateurs, la tournure que prend la saison est très inquiétante pour une éventuelle qualification en Ligue des champions.

L'Olympique de Marseille n'y arrive plus en Ligue 1 et a enchaîné une troisième défaite de suite face au Stade de Reims le week-end dernier. Cette claque reçue face à un mal classé du championnat agace fortement les fans et observateurs du club phocéen. Ces derniers exigent une réaction rapide, afin de ne pas se faire éjecter du top 4 et ainsi compromettre les chances de l'OM de terminer en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi sont actuellement 3es de Ligue 1 mais la concurrence est si forte que l'Olympique de Marseille pourrait en effet prochainement dire adieu au top 4. Inacceptable pour Régis Rebufat au vu des investissements réalisés l'été dernier.

L'OM ne peut pas se contenter de si peu

Sur le plateau du Phocéen, l'ancien dirigeant de l'OM a indiqué sans sourciller : « Il ne faut pas déconner. Tu as un effectif... tu as joué un match par semaine, tu es éliminé de la Coupe. Si tu fais 4e ou 5e, c'est une saison catastrophique. Tu as fait 8e la saison dernière, tu as recruté monts et merveilles l'été dernier avec des joueurs de niveau international. Tu te satisfais d'une 4e place, pour moi c'est une très mauvaise saison. Il y a un gros problème ». Le week-end prochain, les pensionnaires du Stade Vélodrome seront aux prises avec Toulouse. Un adversaire à la portée de l'OM mais qui voudra profiter de la mauvaise série phocéenne pour faire un coup. Surtout que Marseille devra faire sans de nombreux joueurs en défense, dont Leonardo Balerdi, blessé au genou et qui pourrait manquer la fin de saison.