Rabiot répond aux insultes et dézingue Al-Khelaifi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Quelques heures après sa mère, qui a annoncé le dépôt d'une plainte suite aux insultes lues et entendues au Parc des Princes, Adrien Rabiot a fait part de son écœurement et dézingue Nasser Al-Khelaifi.

Les événements intervenus dans les tribunes du stade parisien, dimanche soir à l'occasion du classique PSG-OM, n'ont pas provoqué l'arrêt du match, mais le clan Rabiot a visiblement décidé que l'histoire n'en restera pas là. Via France Info, Véronique Rabiot a fait savoir qu'elle allait porter plainte suite aux insultes écrites et lancées à son encontre par les supporters parisiens, mais c'est désormais Adrien Rabiot, capitaine de l'Olympique de Marseille pour ce match contre le Paris Saint-Germain, qui est entré dans la danse.

Lui aussi couvert d'insultes par les fans du PSG, le milieu de terrain international a non seulement répondu aux supporters parisiens, mais il a également envoyé un missile contre Nasser Al-Khelaifi. C'est via son compte officiel sur Instagram que le joueur arrivé à Marseille en septembre dernier a fait part de sa colère.

Rabiot allume le PSG et son président

Soutien total à Adrien Rabiot et à sa famille ✊#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Yez3dwHItj — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) March 17, 2025

En quelques lignes, et dans une story devenue rapidement virale, Adrien Rabiot a dit sa colère. « Insulter une mère, et un père décédé…Tout se paye un jour : Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde, et même plus, la classe ça ne s’achète pas », a lancé le milieu de terrain de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille, visiblement déterminé à ne pas en rester là. Pour l'instant, la Ligue de Football Professionnel s'est emparée du dossier, même si dimanche soir, Clément Turpin n'a pas stoppé la rencontre au moment où des chants injurieux ont été lancés.

Sur les réseaux sociaux, supporters du PSG et de l'OM s'invectivent de nouveau suite à ce message musclé d'Adrien Rabiot, la LFP va devoir gérer une polémique énorme de plus, d'autant que les politiques, qui s'étaient tenus à l'écart, commencent à entrer dans la danse. De son côté, le Paris Saint-Germain reste silencieux, le club de la capitale ayant tout fait la semaine passée pour éviter les débordements lors de ce PSG-OM. Des messages envoyés à ses supporters qui n'ont visiblement pas été entendus.