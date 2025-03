PSG-OM ‍: Véronique Rabiot porte plainte et crie au scandale

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Visée par des banderoles et des chants injurieux dimanche soir lors du match PSG-OM, la maman d'Adrien Rabiot a décidé de porter plainte et elle s'étonne de l'absence de réaction des autorités.

On s'en doutait, les retrouvailles en Adrien Rabiot et le Parc des Princes n'allaient pas être faciles. Alors que durant toute la semaine, et même quelques heures avant la rencontre, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont tenté de calmer leurs supporters, des chants et des banderoles qui visaient directement le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, mais également sa mère, qui est aussi sa conseillère, ont jailli dans un stade incandescent. Cela n'a pas empêché la rencontre d'aller jusqu'à la fin sans interruption. Et ce lundi, Véronique Rabiot, clairement insultée par des banderoles et des chants, a fait savoir que les choses n'en resteront pas là. S'exprimant sur France Info, la mère d'Adrien Rabiot a révélé qu'elle va porter plainte dans les meilleurs délais suite aux événements du Parc des Princes.

La mère d'Adrien Rabiot est scandalisée

PSG-OM : Les banderoles honteuses sur Adrien Rabiot et sa mère https://t.co/QOFdVbiAL6 — Foot01.com (@Foot01_com) March 16, 2025

Se confiant à la chaîne d'information, Véronique Rabiot remet en cause la décision des autorités de ne pas avoir stoppé le match PSG-OM suite aux événements, alors même que les injures se multipliaient. « Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne. Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse », a confié la maman d'Adrien Rabiot, lequel avait été désigné capitaine de l'Olympique de Marseille et qui sportivement n'a pas semblé être perturbé par ces messages et ses chants qui le visaient, mais également sa famille. Du côté du PSG, il n'y a eu aucune réaction officielle, pas plus que du côté de l'OM, même si Roberto De Zerbi et ses joueurs ont resserré les rangs derrière leur capitaine.