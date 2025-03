OM ‍: Cette pépite de 14 ans fait halluciner De Zerbi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Bluffé par le potentiel du joueur malgré son très jeune âge (14 ans), Roberto De Zerbi a convié Samy Bedja à l’entraînement du groupe professionnel de l’OM ce mercredi au centre Robert Louis-Dreyfus.

L’Olympique de Marseille veut déchirer son étiquette de club qui ne fait pas confiance aux jeunes. Roberto De Zerbi est sans doute l’homme idéal pour cela, lui qui n’a jamais hésité à lancer de très jeunes éléments dans tous les clubs où il est passé. A Marseille, le coach italien ne déroge pas à la règle et il a notamment placé beaucoup de confiance en Bilal Nadir, qui enchaîne les apparitions en Ligue 1, où il a récemment été préféré à Mason Greenwood. Keyliane Abdallah a récemment signé professionnel et pourrait lui aussi avoir les faveurs de Roberto De Zerbi à l’avenir.

Insistant sur la volonté de vouloir donner sa chance aux jeunes, l’ex-entraîneur de Brighton a surpris tout le monde ce mercredi en conviant à l’entraînement un joueur de seulement… 14 ans. Et pour cause, né en 2010, Samy Bedja s’est entraîné ce jour avec les pros de l’OM. Déjà champion de France avec les U17 et vainqueur de la Gambardella, il a récemment été élu meilleur joueur du tournoi de Joinville, le plus gros tournoi U13 en Europe. Un tel talent n’a évidemment pas laissé insensible Roberto De Zerbi, qui n’a donc pas hésité à le convier à l’entraînement de son groupe professionnel pour le voir aux côtés de joueurs confirmés.

Samy Bedja, 14 ans et déjà à l'entraînement des pros

Et à priori, le coach de l’OM n’est pas le seul à halluciner devant un tel talent puisque cet hiver, Foot Mercato révélait que Manchester United, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen ou encore Salzbourg et Benfica étaient très intéressés par le joueur. Avec son contrat aspirant, Samy Bedja ne peut pas quitter Marseille avant ses 16 ans. Mais au vu du potentiel entrevu par le joueur, nul doute que les dirigeants marseillais souhaiteront rapidement le blinder afin de s’assurer sa présence au club pour de longues années. Roberto De Zerbi poussera peut-être encore davantage en ce sens après l’avoir vu à l’entraînement cette semaine.