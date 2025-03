OM ‍: Daniel Riolo emmène Balerdi à l'aéroport

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Attaqué par de nombreux cadors européens pour son capitaine Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille ne veut pas le lâcher pour moins de 40 millions d’euros. Toutefois, Daniel Riolo pense plutôt que l’OM ne fera pas la fine bouche l’été prochain.

La belle saison que Leonardo Balerdi réalise lui permet d’attirer le regard d’un certain nombre de grands clubs européens. Longtemps courtisé par l’Atlético de Madrid, le capitaine de l’Olympique de Marseille est désormais sur les tablettes du Bayern Munich et de l’AS Roma. Toutefois, un départ l’été prochain est encore loin d’être joué. En cause, les exigences de la direction phocéenne concernant le montant demandé pour un potentiel transfert. Si la presse italienne révélait dernièrement que le club de la Louve était prêt à mettre plus de 20 millions d’euros pour s’offrir Balerdi, RMC Sport a expliqué de son côté que l’OM n’attendait pas moins de 40 millions d’euros. Une information confirmée dans la foulée par La Tribune Olympienne. De son côté, Daniel Riolo pense plutôt que le club de la cité phocéenne est prêt à laisser partir son défenseur, car il n’est pas un maillon indissociable de l’histoire marseillaise.

« On l’aime bien Balerdi, mais ça va »

« S’il part de l’OM, tu ne vas pas avoir une augmentation du taux de suicide à Marseille. L’OM va attendre de savoir s’ils vont en Ligue des champions et quel genre de remplaçant ils peuvent avoir avec cet argent-là, mais s’il a vraiment envie de partir et que l’argent est sur la table, l’OM ne retient pas trop. On l’aime bien, Balerdi, mais ça va. Tu ne t’enlèves pas un bras non plus s’il s’en va », a lancé Daniel Riolo au micro de RMC. Le consultant ne comprend pas du tout pourquoi la direction phocéenne demande autant d’argent pour laisser Balerdi partir. Pour rappel, l'Argentin est le capitaine désigné de l’OM par Roberto De Zerbi. Un joueur qui a la confiance du vestiaire et qui n’a quasiment pas manqué le moindre match cette saison.