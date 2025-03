Vente OM ‍: McCourt a frôlé la catastrophe

Dans : OM.

Associé à Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal avait tenté de racheter l’Olympique de Marseille en 2020. Son plan avait échoué dans la mesure où le propriétaire Frank McCourt a catégoriquement refusé de vendre. Et heureusement pour le club phocéen.

L’Olympique de Marseille a évité le pire. En 2020, Mourad Boudjellal s’était associé à Mohamed Ayachi Ajroudi pour tenter de racheter l’Olympique de Marseille. L’ancien président du Rugby club toulonnais s’était montré insistant dans sa démarche. Une stratégie insuffisante pour faire céder Frank McCourt. Le propriétaire du club phocéen, catégorique, a toujours refusé de vendre. Les supporters marseillais ne peuvent que remercier l’Américain qui a évité à l’Olympique de Marseille de se retrouver entre les mains d’un homme d’affaires mal intentionné.

Dans un entretien accordé à Nice-Matin en 2022, Mourad Boudjellal avait effectivement révélé que son collaborateur souhaitait revendre le club rapidement et faire une plus-value sans dépenser un centime. Puis cette semaine, l’actionnaire du Hyères FC en a rajouté une couche. « Ça ne s’est pas fait parce que notre associé, c’était un brouteur, puis après, il ne voulait pas vendre, c’est son droit, a confié le dirigeant dans le podcast Feedback. C’est un mec qui a gagné beaucoup d’argent et dès qu’il a eu trois photos dans la presse, il en a perdu le contrôle ! »

Ajroudi était ingérable

« On a totalement perdu le contrôle du mec. Il est devenu fou ! Il n’était plus gérable ! Les médias, il faut apprendre à les contrôler. Mais moi, l’OM, heureusement que je n’y suis pas allé. Je n’aurais pas été capable de faire grand-chose. Le foot, ce n’est pas mon univers du tout. J’ai voulu essayer (...) Qu’est-ce que j’aurais fait à l’OM ? Je voulais exploiter à fond le produit OM. Lui donner une identité méditerranéenne très forte et ne pas la renier. Et puis c’est faire venir une star », a raconté Mourad Boudjellal.