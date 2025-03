OM ‍: De Zerbi sort la sulfateuse et agresse ses joueurs

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi a détesté la prestation de ses joueurs ce samedi lors de la défaite de l’OM à Reims et il n’a pas mâché ses mots pour le dire.

Très attendu après deux défaites consécutives contre Lens et le PSG, l’Olympique de Marseille a sombré ce samedi après-midi à Reims. Battu face à un adversaire qui était pourtant en crise, l’OM s’expose à un retour de Monaco ou de Nice au classement, en fonction du résultat du derby entre ces deux équipes ce samedi. En conférence de presse ce samedi au stade Auguste-Delaune avant de reprendre le chemin de Marseille, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots pour durement critiquer la prestation de son équipe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs ont pris pour leur grade après leur mauvais match en Champagne.

« La mentalité ne s’achète pas dans un supermarché. La mentalité de l’équipe que je veux n’est pas celle qu’on a en ce moment et il faudra que j’explique une nouvelle fois ce que je veux à mes joueurs » a lancé Roberto De Zerbi, totalement désabusé par cette nouvelle défaite, avant de poursuivre. « On n'a pas eu beaucoup de chance sur nos occasions. Par la suite, on prend un but stupide alors que la défense était placée. C'est difficile. Nous devons réagir en hommes, avec du sérieux, de l'engagement encore plus fort car nous voulons tous la Ligue des Champions. Je pense que nous voulons tous aller en Ligue des Champions avec le maillot de l'OM. Il faut comprendre pour quelles raisons nous n'arrivons pas à faire ce qu'il faut en ce moment. Je suis inquiet parce que ça fait quatre défaites sur les cinq derniers matches. J'ai toujours lutté dans ma vie, je vais continuer comme ça » a toutefois promis l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui sera au même titre que ses hommes, très attendu le week-end prochain à Toulouse. Car le Vélodrome n’attendra rien d’autre qu’une réaction, donc une victoire.