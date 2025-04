OM ‍: Le vestiaire éclate, deux joueurs font hurler les tauliers

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les mauvais résultats de l'OM pèsent sur le groupe de Roberto De Zerbi, qui ne parvient pas à fédérer son vestiaire alors que les comptent se règlent en interne.

La tension monte à Marseille alors que l’OM avait un boulevard devant lui pour être le respectable dauphin du PSG en raison d’une saison bien menée. Mais les défaites s’enchaînent, et cela en fait désormais 4 en 5 matchs avec le revers subi à Reims le week-end dernier. Les blessures s’accumulent, mais les prises de parole de Roberto De Zerbi sont de plus en plus musclées à l’encontre de ses joueurs. Et ce n’est pas un hasard puisque cela reflète un vrai problème dans le vestiaire olympien. Il y a en effet selon L’Equipe une division entre les joueurs plus expérimentés et les jeunes, qui ne parlent pas la même langue. L’entraineur italien a déjà écarté Mason Greenwood du 11 de départ sur quelques matchs pour son attitude, et ce n’est pas la performance de l’Anglais en Champagne qui a pu le rassurer sur son retour à de bonnes dispositions. Un autre joueur agace les tauliers du club, il s’agit de Luis Henrique.

Parti très fort cette saison, le Brésilien la joue souvent solo et n’écoute absolument pas les remarques et les conseils, n’en faisant qu’à sa tête. Courtisé à l’étranger, il se voit un peu trop beau et joue sa carte personnelle quitte à rechigner sur les efforts défensifs ou le jeu collectif, ce qui ne manque pas de faire réagir certains joueurs, qui aimeraient que l’équipe passe avant tout et soit tirée vers le haut. « Ce manque d’envie est un scandale », assure-t-on du côté de la Commanderie via le quotidien sportif, alors que Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont parlé aux troupes pour mettre les choses au clair, et soutenir Roberto De Zerbi.

Une arme spéciale pourrait même être relancée, à savoir celle d’un stage de quelques jours pour oxygéner les têtes et mobiliser l’effectif, comme cela avait été le cas en novembre du côté de Mallemort, dévoile L'Equipe. Il faut dire que les semaines sont longues sans match européen et sans Coupe de France, et que la tension est palpable dans le groupe de l’OM avec les mauvais résultats qui s’enchaînent et la perte de la deuxième place au profil de Monaco.