L'OM paie cher ce transfert raté le 3 février

Alors que le sprint final a débuté, l’OM est à l’agonie dans le secteur défensif avec les blessures de Leonardo Balerdi et de Luiz Felipe. La faute à un mercato hivernal incomplet, de l’aveu-même des dirigeants olympiens.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille n’est pas resté inactif sur le marché des transferts en faisant venir Luiz Felipe, Ismaël Bennacer, Amar Dedic et Amine Gouiri. Pour l’instant, seul le buteur algérien apporte une réelle plus-value à l’effectif de Roberto De Zerbi. Bennacer et Dedic sont encore irréguliers tandis que Luiz Felipe est carrément aux abonnés absents. L’international italien, venu gratuitement après la résiliation de son contrat avec Al-Nassr, n’a joué que deux matchs et s’est déjà abonné à l’infirmerie.

Felipe Luiz remplace numériquement uniquement Bamo Meité.

Sa venue a compensé numériquement le départ à Montpellier de Bamo Meïté, mais selon le compte La Tribune OM sur X, les dirigeants olympiens ont tenté jusqu’au dernier jour du mercato de faire venir un autre défenseur, pour combler le départ à Rennes de Lilian Brassier. Plusieurs pistes étaient sur le feu pour Medhi Benatia et Pablo Longoria, mais les deux hommes forts de l’OM n’ont finalement pas trouvé d’accord satisfaisant pour faire venir un défenseur le dernier jour du mercato le 3 février dernier. Un coup dur pour Roberto De Zerbi, qui a finalement perdu une solution en défense avec les départs de Brassier et de Meïté pour la seule arrivée d’un Luiz Felipe hors de forme en contrepartie.

Le départ de Brassier n'a pas été compensé

Une grave erreur que Marseille est en train de payer au prix fort et plus encore désormais avec la blessure à Reims de Leonardo Balerdi, qui s’est ajoutée à celle d’Amir Murillo, absent trois semaines et qui revient tout juste dans le groupe. Le sprint final démarre avec des incertitudes plus fortes que jamais à Marseille, où la défense sera, à n’en pas douter, le chantier n°1 de l’état-major olympien. Dans ce secteur de jeu, un nom est d'ailleurs évoqué avec insistance, celui d'Aymeric Laporte, lequel serait plutôt ouvert à l'idée de quitter l'Arabie Saoudite pour rejoindre Marseille... à condition bien sûr que l'OM soit qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Ce qui n'est plus certain après les quatre défaites subies lors des cinq derniers matchs.