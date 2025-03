Balerdi pour 20 millions, l'OM est mort de rire

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

De plus en plus courtisé grâce à une excellente saison et un rôle de leader affirmé dans le vestiaire, Leonardo Balerdi ne partira pas à n’importe quelle condition. Devant les intérêts croissants de cadors européens, l’Olympique de Marseille a fixé un prix fort.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille réalisait un mercato de grande ampleur afin de mettre le plus de chances de son côté de retrouver la Ligue des champions à l’issue de la saison 2024-2025. C’est dans ce contexte qu’arrivait Roberto De Zerbi. Dès le départ, il a décidé de faire un choix très fort en confiant le brassard de capitaine à Leonardo Balerdi. Une façon de le responsabiliser sur le terrain, lui qui était jusque-là réputé pour perdre facilement ses nerfs. Pari gagnant, puisque le défenseur central argentin réalise une saison excellente et est un titulaire indiscutable dans la formation de l’entraineur phocéen. A tel point qu’il attise les convoitises des plus gros clubs européens. L’Atlético de Madrid et le Bayern Munich ont déjà été cités dans les rumeurs, avant que l’AS Roma ne les rejoigne récemment. Un dossier jugé toutefois très complexe par l’OM qui lui a fixé un prix important.

Un départ de Balerdi, oui mais...

Balerdi lâche l'OM et dit oui à la Roma ! https://t.co/s9vjFdw9ze — Foot01.com (@Foot01_com) March 23, 2025

L’Olympique de Marseille ne souhaite pas particulièrement vendre Leonardo Balerdi, joueur qu’il juge comme étant un maillon important de l’effectif. Toutefois, une très grosse offre pourrait changer la donne. Comme l’indique Fabrice Hawkins, un départ du capitaine olympien n’est pas à l’ordre du jour, encore moins pour 20 millions d’euros - la somme évoquée par la presse italienne dans la rumeur faisant part d’un intérêt de l’AS Roma. Le journaliste RMC Sport explique que la direction de l’OM s’attend à un chèque d’un montant minimal de 45 millions d’euros. Il conclut d’ailleurs en affirmant qu’il n’existe aucun contact entre Marseille et Rome, malgré un réel intérêt du club de la Louve pour l’international argentin.