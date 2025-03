OM ‍: Elye Wahi ne crache pas sur Marseille

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Parti de l’Olympique de Marseille l’hiver dernier après seulement quelques mois passés en Provence, Elye Wahi ne veut pas garder de ressentiments à l’égard de son ancien club.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en tant que joueur à très fort potentiel, Elye Wahi n’a jamais réussi à convaincre. Un état de fait qu’on peut d’ailleurs généraliser depuis son départ de Montpellier, son club formateur, pour le RC Lens. L’été dernier, la direction phocéenne dépensait 27 millions d’euros pour se l’offrir. Dès les premières rencontres, le joueur commençait doucement à justifier l’investissement massif de son nouveau club. Mais match après match, le natif de Courcouronnes s’est installé dans une irrégularité forcément gênante. À tel point qu’après seulement quelques mois, son départ définitif pour l’Eintracht Francfort a été acté au mercato d'hiver. Dans un entretien avec L’Equipe, Elye Wahi revient sur son passage raté à l’OM, qu’il assume d’ailleurs pleinement.

Pas de remords, Elye Wahi a juste appris

« Si Marseille n’a pas été assez patient avec moi ? C'est la vie des grands clubs. Il faut montrer tout de suite. Malheureusement, ils ne m'ont pas laissé ma chance, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je veux prendre le temps qu'il faut pour évoluer petit à petit. J'ai appris. J'ai toujours appris partout où je suis passé. Il n'y a pas eu que du négatif, il y a aussi eu des bonnes choses. Marseille, ça a été court, mais ça me servira pour la suite de ma carrière. J'ai déjà tourné la page, je suis focalisé à fond sur Francfort. Les sifflets au Vélodrome ? Je ne suis pas quelqu'un qui a la pression. Je suis quelqu'un d'assez tranquille. Après, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de jouer relâché au Vélodrome, mais de mon côté, ça n'a pas été une question de pression », a expliqué Elye Wahi au quotidien sportif français.

L’ancien numéro 9 de l’OM n’éprouve donc aucun remord – au moins publiquement - à l’égard de son ancien environnement. Pas même à l'encontre de Roberto De Zerbi, lequel avait d’abord exprimé face aux médias son admiration pour le joueur, avant de virer de bord et demander son départ. « Comme je l'ai dit, dans le football, tout va vite. On ne maîtrise pas tout et ça, je ne le maîtrise pas. Ce que je sais, c'est que je me suis donné à fond les six mois que j'ai passés à l'Olympique de Marseille. Il n'y a aucun regret pour moi d'avoir signé là-bas, c'est ce que je voulais à ce moment-là. Je suis très content d'être passé dans ce grand club français », conclut Wahi.