Di Méco annonce pourquoi l'OM va terminer 2e

Par Alexis Rose

Un peu dans le dur ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille peut-il tout perdre dans la course au podium lors du sprint final ? Eric Di Meco estime que non.

Largement devant tous ses concurrents dans la lutte pour la deuxième place derrière l’intouchable PSG en Ligue 1, l’OM a perdu toute son avance entre fin février et mi-mars. Hormis sa victoire face à Nantes au Vélodrome (2-0), le club phocéen n’a effectivement pas pris le moindre point contre Auxerre (0-3), Lens (0-1) et Paris (1-3). Avec trois défaites en quatre journées, Marseille traverse la pire période de sa saison. Toujours dauphin du PSG, l’OM n’a maintenant plus que deux longueurs d’avance sur Monaco et Nice, quatre sur l’OL et cinq sur Lille. Autant dire que tout reste encore à faire dans la course pour le podium et la Ligue des Champions. Mais alors à qui l’avantage ? Plus en difficulté que l’ASM, l’OGCN ou l’OL ces dernières semaines, l’équipe de Roberto De Zerbi pourrait tout gâcher, alors que les Olympiens semblaient tenir cette deuxième place. Une peur de tout perdre qu’Eric Di Meco ne partage pas vraiment.

« On est la deuxième équipe de France »

L'OM peut-il tout perdre sur cette fin de saison ?



🗣️ L'avis de notre invité surprise, Eric Di Meco: "Je suis inquiet sur ce que j'ai vu avant la trêve mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on est la 2e équipe de France sur la régularité et les performances." #RMCLive pic.twitter.com/2ipgptE9GO — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 27, 2025

« Je suis inquiet sur ce que j'ai vu avant la trêve internationale. L’équipe semblait essoufflée, ce qui peut paraître bizarre en jouant un seul match par semaine. J’espère qu’ils ont profité de la trêve pour faire bosser les joueurs dans le besoin, comme Greenwood. Malgré tout, j'ai l'impression qu'on est la deuxième équipe de France sur la régularité et les performances. Quand tous les joueurs sont là, l’OM est fort. Il faut avoir confiance. Bien sûr que tout peut arriver. Mais Monaco a perdu trop de points en route, Lille aussi. Ils ont des carences. L’OM va se déplacer à Monaco et Lille, et ils sont meilleurs à l’extérieur, notamment contre des équipes qui jouent. Donc ça va être de vrais tests. Et si les Marseillais sont dans le même état d’esprit que face au PSG au Parc, il ne faudra pas avoir peur », a expliqué, sur RMC, l’ancien joueur marseillais, qui pense que l’OM prendra l'ascendant sur ses poursuivants grâce à la fraîcheur, sachant que Marseille n’a pas joué l’Europe cette année, au contraire de Monaco, Nice, Lyon ou Lille.