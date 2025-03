OM ‍: Marseille écoeuré par cette offre pour Greenwood

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’avenir de Mason Greenwood s’écrit en pointillés à l’OM et son départ n’est pas impossible en cas de belle offre. Une porte ouverte qui a donné des ailes à José Mourinho, qui rêve de le faire venir à Fenerbahçe.

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison avec 15 buts en Ligue 1, Mason Greenwood n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs semaines. Moins performant et moins impliqué, l’ancienne pépite de Manchester United a exaspéré Roberto De Zerbi à tel point que l’entraîneur italien a décidé de s’en passer contre Lens puis face au PSG lors des deux derniers matchs de Ligue 1. A Marseille, on souhaite minimiser ce déclassement et on espère que cela ne sera que passager avant un retour en force de Mason Greenwood pour le sprint final.

Mais dans les faits, un départ cet été n’est pas inenvisageable, dans le cas où l’attaquant britannique ne reviendrait pas à son meilleur niveau. L’OM ne veut pas d’un joueur inconstant et nonchalant et la porte lui sera ouverte s’il ne se remet pas rapidement dans le droit chemin. Une aubaine pour les nombreux clubs intéressés par Mason Greenwood. Alors que l’Atlético ou le Barça sont régulièrement cités comme des courtisans de l’attaquant de l’OM dans la presse espagnole, les médias turcs affirment de leur côté que Fenerbahçe a récemment fait son arrivée dans ce dossier. José Mourinho apprécie le joueur, et adorerait le faire venir.

Fenerbahçe rêve de Greenwood... en prêt

Le média Turkiyegazetesi va plus loin, affirmant que les dirigeants du Fenerbahçe vont sans doute formuler une offre de prêt dans les semaines à venir pour tenter de s’attacher les services de Mason Greenwood, le tout à moindre coût. Une formule bien évidemment inacceptable pour Marseille, qui n’a tout simplement aucun intérêt à prêter un tel joueur. Aux yeux de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, la donne est très simple : soit Mason Greenwood retrouve son meilleur niveau et il sera le leader de l’attaque de l’OM la saison prochaine… soit il sera vendu, au moins pour la somme investie par Marseille l’été dernier pour le faire venir, à savoir 30 millions d’euros. Au joueur de décider ce qu’il veut pour son avenir à présent.