Mercato ‍: L'OM et Pogba c'est définitivement fini

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria n'a pas définitivement fermé la porte à la venue de Paul Pogba l'été prochain. Mais l'Olympique de Marseille peut se poser la question de faire signer un joueur de plus dans un secteur déjà bien musclé.

« Nous avons eu cette opportunité de faire venir Paul Pogba, mais nous avons décidé de ne pas le faire cette saison. Son temps de récupération aurait pu perturber certains équilibres dans l’effectif. » Se confiant dans la presse espagnole, Pablo Longoria a reconnu qu'effectivement l'OM avait pensé au joueur français, désormais autorisé à rejouer depuis la fin de sa suspension pour dopage. Cependant, le club phocéen a passé son tour, et risque encore de le passer l'été prochain. Kevin Diaz ne l'a pas caché dans l'After Foot, l'Olympique de Marseille n'a aucun intérêt à faire signer Paul Pogba, puisque Roberto De Zerbi a un milieu de terrain pour le moins très bien fourni et avec des joueurs qui tiennent la distance, même si forcément le champion du monde 2018 a des qualités indéniables.

L'OM doit se renforcer ailleurs qu'au milieu

🗣💬 "Le profil du joueur d'Aymeric Laporte est très intéressant. Pogba est un super joueur mais ce n'est pas le secteur où le club a besoin de se renforcer"@kevindiaz11 assure que l'OM doit mettre le prix lors du prochain mercato pour progresser et se rapprocher du PSG. pic.twitter.com/a1pbHQ3XID — After Foot RMC (@AfterRMC) March 27, 2025

Pour le consultant, et ancien joueur, l'hypothèse d'une signature de Paul Pogba est totalement délirante et sans objet. « Paul Pogba est un excellent joueur, il n’y a pas de problème. Le souci est qu’aujourd’hui ce n’est pas du tout dans le secteur de jeu où l’Olympique de Marseille a besoin de se renforcer. Quand tu as Bennacer, Valentin Rongier, Rabiot, Hojbjerg ou même les jeunes joueurs qui sont intéressants, ce n’est vraiment pas là où l’OM est en difficulté. Par contre, offensivement, c'est plus difficile et défensivement surtout, il faut des renforts », a confié Kevian Diaz, au moment où la rumeur évoque la possible venue d'Aymeric Laporte à l'Olympique de Marseille l'été prochain.