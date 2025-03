Marseille le terrorise, un prodige israélien refuse de signer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Cet hiver, l’Olympique de Marseille n’est pas passé loin d’un joli coup sur le marché des transferts. Le club phocéen aurait pu s’attacher les services du jeune talent israélien Oscar Gloukh. Mais des raisons extra-sportives ont empêché la signature du joueur convoité par de grosses écuries européennes.

Fidèle à sa stratégie, Pablo Longoria a travaillé dans la plus grande discrétion pendant le dernier mercato hivernal. Le président de l’Olympique de Marseille a su avancer sur des pistes tardivement révélées dans la presse, voire totalement ignorées jusqu’ici. Le dossier Oscar Gloukh (20 ans) avait effectivement échappé aux médias. Pourtant, le club phocéen avait de réelles chances d’obtenir la signature du milieu offensif du RB Salzbourg. Aucun montant n’est révélé sur cette opération. Mais le père de l’Israélien affirme que la situation géopolitique a finalement représenté un obstacle.

« L’OM est une excellente équipe, mais la situation actuelle suscite une certaine crainte, a confié Maxim Gloukh à ERETZ Sport. J’avais peur qu’il y signe. » A cause de la guerre entre Israël et le Hamas, l’Olympique de Marseille a manqué un joli coup. On parle d’un jeune talent déjà bien connu en Europe. Le milieu ambidextre du RB Salzbourg, recruté pour 7 millions d’euros en janvier 2023, intéresse de grosses écuries européennes comme Manchester United, Arsenal et le FC Barcelone, qui avait également raté sa signature.

Le Barça frustré comme l'OM

« J'étais très ému parce que le Barça me voulait, mais ils sont arrivés trop tard et ça n'a pas pu se faire, avait révélé Oscar Gloukh à Forbes Israël. Le Barça s'est souvenu de moi quand tout était bouclé avec Salzbourg. » Depuis, l’international israélien (18 sélections) n’a pas à regretter son choix. Ce supporter du Real Madrid suit une belle trajectoire en Autriche où il totalise 10 buts et 6 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Pas sûr que l’Olympique de Marseille ait définitivement fait une croix sur ce dossier.