OM ‍: Greenwood est « ‍honteux ‍», Walid Acherchour frappe fort

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le cas Mason Greenwood fait polémique à l’OM, l’attaquant anglais ayant été sanctionné par Roberto De Zerbi en démarrant sur le banc face à Lens. Un choix difficile à analyser pour Walid Acherchour.

Roberto De Zerbi a surpris tout le monde samedi soir en se privant de Luis Henrique et de Mason Greenwood au coup d’envoi du match entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens. Le coach italien a frappé fort, en mettant sur le banc ses deux attaquants les plus décisifs depuis le début de la saison. Après une première mi-temps correcte mais sans efficacité (0-0 à la pause), Roberto De Zerbi s’est trop vite désavoué en faisant entrer ses deux cartouches offensives dès la 46e minute de jeu. Une erreur de la part de l’ancien entraîneur de Brighton selon Walid Acherchour, qui n’a pas vraiment compris les choix de ce dernier. Mais c’est aussi et surtout l’état d’esprit « honteux » de Mason Greenwood que le consultant de DAZN a souhaité critiquer dans l’émission ‘Dans la zone’ après la défaite inattendue de Marseille sur sa pelouse face à Lens.

OM : De Zerbi veut virer ces deux joueurs https://t.co/2ZRX142k68 — Foot01.com (@Foot01_com) March 10, 2025

« Sa saison est morcelée. D’abord, heureusement que Greenwood est là pour l’OM parce que si l’OM est deuxième, c’est grâce à lui car il a staté en faisant gagner pas mal de match. Avant le match contre Lens, j’ai valorisé le choix de De Zerbi de le mettre sur le banc car les performances de Greenwood contre Auxerre et Nantes n’avaient pas été bonnes. Maintenant, il met les deux sur le banc en mettant aussi Luis Henrique sur le banc. Le management est bon, il montre à son effectif qu’il n’y a pas de passe-droit. Mais le problème, c’est qu’il se désavoue dès la mi-temps en faisant entrer les deux aussi vite alors que la première mi-temps est plutôt bonne » a d'abord lâché le consultant de DAZN avant de conclure.

Walid Acherchour s'en prend à De Zerbi et à Greenwood

« Surtout, la deuxième mi-temps est moins bonne avec un Greenwood qui montre un état d’esprit honteux, car son entrée n’est pas bonne du tout. Je me dis qu’il fallait peut-être finalement le faire démarrer et l’enlever contre le PSG la semaine suivante. Greenwood a un plafond de verre dans les grands matchs, on l’a déjà vu » a analysé Walid Acherchour, critiquant à la fois Roberto De Zerbi et Mason Greenwood, les deux principaux fautifs du mauvais résultat de l’OM contre Lens ce samedi. Les deux hommes auront à coeur de répondre présent le week-end prochain mais la tâche s’annonce difficile avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG.