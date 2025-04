Benatia en tournée, le mercato de l’OM décolle

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La grande offensive est lancée en vue de cet été. Mehdi Benatia s'est rendu à Milan et a multiplié les interlocuteurs pour faire avancer les dossiers.

Ancien grand joueur du Bayern Munich et de la Juventus, Mehdi Benatia possède un palmarès et une carrière qui l’empêchent totalement de passer inaperçu quand il se déplace. Surtout en Italie où son professionnalisme a marqué les esprits. Ce mercredi soir, le responsable du recrutement de l’OM était donc à Milan pour assister à la demi-finale de Coupe d’Italie entre les deux clubs de la cité lombarde, le Milan AC et l’Inter (1-1 en attendant le match retour). La presse italienne n’en a pas perdu une miette et les fuites se sont multipliées depuis son passage à San Siro.

Luis Henrique, De Zerbi n'en veut plus

Vincent #Kompany and Mehdi #Benatia are tonight at San Siro to watch the game between #ACMilan & #Inter. Inter and #BayernMunich are interested in #OM’s right fullback #LuizHenrique. #TeamOM have not decided if triggering the option to buy (12M + 3M as bonuses) for #Bennacer yet pic.twitter.com/OQE5NpAAx8 — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 2, 2025

Il faut dire que le dirigeant marseillais a été vu en train de discuter avec ses homologues de l’Inter Milan, mais aussi avec Vincent Kompany, autre ancien défenseur désormais aux commandes du Bayern Munich. Et pour fini, c’est avec les patrons du Milan AC que le Marocain s’est entendu, histoire de faire le tour des possibilités. Pour les Rossoneri, aucune surprise, l’idée était de discuter du recrutement d’Ismaël Bennacer, seulement prêté par le Milan AC. Selon Nicolo Schira, l’OM n’a pas encore décidé s’il allait lever son option d’achat pouvant monter jusqu’à 15 millions d’euros. Le milieu de terrain était parti très fort, mais à l’image de son équipe, il a baissé de pied et malgré sa qualité de passe, il ne parvient pas à porter sa formation vers l’avant. L’OM s’interroge sur une telle dépense, et étudie certainement la possibilité de faire baisser le prix.

Mais les principales discussions menées par Mehdi Benatia concernaient l’avenir de Luis Henrique. Selon Calcio Mercato, l’OM souhaite se séparer de son Brésilien, dont l’attitude n’est pas bonne malgré une progression évidente ces derniers mois. Roberto De Zerbi l’a dans le viseur, et le club provençal veut profiter de sa saison correcte pour en tirer le meilleur prix, à savoir plus de 25 millions d'euros. Le Bayern Munich et l’Inter Milan sont intéressés, ce qui explique cette soirée en Lombardie. Le mercato est bien lancé à l’OM, où on cherche clairement une porte de sortie à Luis Henrique.