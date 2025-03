OM ‍: Mehdi Benatia fait taire un insider surexcité

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cette semaine, le père d'Oscar Gloukh, joueur israélien de Salzbourg, a confié que son fils avait été approché par l'OM, mais qu'il avait refusé pour des raisons liés à la situation politique en Israël. Un insider a voulu politiser tout cela et Mehdi Benatia l'a châtié.

Sur X, certaines personnes se transforment en insider et parfois en même temps en vengeur masqué. Ainsi, apprenant que l'OM n'avait pas réussi à faire signer Oscar Gloukh, milieu offensif israélien, le dénommé @TheNextPharaon, suivi tout de même par 10.000 personnes sur le réseau social d'Elon Musk, est parti dans une longue tirade dans laquelle il accusait Pablo Longoria, mais aussi Mehdi Benatia de n'avoir aucun scrupule concernant la signature à l'Olympique de Marseille d'un joueur de nationalité israélienne au moment où ce pays est en guerre avec Hamas.

« 1. Longoria a bien demandé aux groupes de ne faire aucun tifo pour la Palestine, si tu as un ami proche du noyau de n’importe quel groupe, il te le confirmera. 2. Ça fait depuis janvier 2024 que c’est prévu de faire le joueur, et ça n’a pas dérangé Medhi Benatia à cette époque. Ils avaient même déjà prévu le coup avec Pimenta, l’agente de Oscar et Jean Onana. Ils avaient déjà mis la commission pour le joueur israélien sur le transfert de Onana la saison dernière en surévaluant le prêt. 3. Medhi a bien rencontré plusieurs fois le père, mais le revirement de situation vient bien de Mehdi et non du père. J'ai hâte qu’un journaliste puisse confirmer mes dires dans un article bientôt pour que je vous fasse un gros pressing », a lancé l'insider, qui n'a pas eu besoin d'attendre la confirmation d'un journaliste.

En effet, en réponse à ces trois affirmations, Mehdi Benatia en personne est intervenu sur X en répondant de trois croix rouges aux trois messages de @TheNextPharaon. Une façon expéditive de dire à ce dernier que ses affirmations étaient totalement erronées, et de mettre un terme à tout ce délire autour du joueur de Salzbourg.