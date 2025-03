L'OM, un maintien en Ligue 1 qui coûte cher

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille est plutôt satisfait de ses recrues ces derniers temps. Mais Jonathan Rowe est en revanche un échec que les dirigeants provençaux vont tout de même devoir payer au prix fort.

Auteur du but victorieux à Lyon dans un match fou cet automne, Jonathan Rowe avait tout pour vivre une belle aventure à l’OM avec un tel départ. Joker offensif, l’ailier anglais voyait ses entrées en jeu être attendues avec une certaine impatience par les supporters marseillais. Mais progressivement, le feu s’est éteint et l’ancien de Norwich a disparu des radars. Très peu utilisé par Roberto De Zerbi, Jonathan Rowe va pourtant voir son option d’achat de 14,5 millions d’euros être levée. Il fallait pour cela que l’OM se maintienne en Ligue 1, seule condition pour qu’il soit définitivement marseillais. Cela s'ajoute aux 2 millions d'euros du prêt payant, pour un total de 16,5 ME.

Retour en Angleterre pour Rowe ?

A l’image d’un Iliman Ndiaye arrivé lui aussi de D2 anglaise sans parvenir à s’imposer en Provence, Rowe a de grandes chances de traverser à nouveau la Manche cet été. Sa cote reste correcte en Premier League, et deux clubs le suivent selon la presse anglaise : Everton où a atterri Ndiaye justement, et Leeds United qui lutte pour remonter en PL. Même si les Anglais sont connus pour être de bons payeurs, il sera difficile de réaliser une opération blanche dans ce dossier. La valeur de l’Anglais d’origine jamaïcaine est d’une dizaine de millions d’euros, et sa saison avec deux buts et deux passes décisives en 20 matchs ne va pas aider à vendre du rêve. Surtout que son temps de jeu est en train de disparaitre, lui qui n’a joué qu’un total de 33 minutes sur ces deux derniers mois. Insuffisant pour marquer les esprits à l’OM, mais le natif de Londres à 21 ans et a encore sa carrière devant lui.

Une relance en Angleterre pourrait ainsi donner satisfaction à tout le monde, et Pablo Longoria ne fera certainement pas la fine bouche en cas de proposition estivale.