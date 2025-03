Véronique Rabiot, gros malaise en plein Complément D'Enquête

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Véronique Rabiot était l'invitée de Complément d'Enquête concernant Nasser Al-Khelaifi et le PSG. Mais la maman du milieu de terrain de l'OM a vécu un moment compliqué lorsqu'elle était sur le fameux fauteuil rouge.

France 2 a consacré un numéro de son magazine d'investigation au président du Paris Saint-Germain, et le moins que l'on puisse dire est que l'image de Nasser Al-Khelaifi n'est pas ressortie grandie de ce numéro de Complément d'Enquête. Cependant, de nombreuses séquences ayant déjà été mises en ligne, le dernier petit frisson pour les téléspectateurs, qu'ils soient supporters du PSG ou de l'OM, concernant la fameuse interview réalisée sur le fauteuil rouge de Tristan Waleckx, le journaliste de l'émission vedette de la chaîne du service public.

Véronique Rabiot sur le fauteuil rouge

Car on le savait depuis le début de la semaine, c'est Véronique Rabiot, mère et conseillère d'Adrien Rabiot, qui allait répondre aux questions du journaliste. Et compte tenu de la récente affaire du match PSG-OM, suite à laquelle, son fils et elle ont porté plainte pour des banderoles injurieuses, tout cela s'annonçait explosif. Car le clan Rabiot est clairement remonté à bloc contre le président qatari du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot ayant lancé un : « la classe, ça ne s’achète pas » à l’intention de son ancien employeur. »

1h30 d’émission pour qu’au final Veronique Rabiot nique tout en nous faisant clairement comprendre que son but est de cracher sur le PSG #ComplementDenquete pic.twitter.com/ZUJrj4t5fP — 𝙉𝙤𝙨𝙩𝙚𝙧⁴⁴❤️💙 (@nosterr44) March 27, 2025

Véronique Rabiot a évidemment dit tout le mal qu'elle pensait de Nasser Al-Khelaifi, mais la mère du joueur de l'Olympique de Marseille a tout de même vécu un moment assez perturbant, et qui l'a clairement agacé. En effet, évoquant les banderoles ignominieuses qui visaient la famille Rabiot au Parc des Princes, Tristan Waleckx a ressorti une photo où l'on voyait Valbuena pendu dans une tribune du Vélodrome lors d'un fameux OM-OL. Une remarque qui a ouvertement agacé Véronique Rabiot. « Ah non mais là, vous exagérez ! Non, moi, je ne peux pas répondre à ça, on parle du PSG, vous ne pouvez pas me mettre en difficulté comme ça vis-à-vis de l’OM enfin quand même ! On ne parle pas d’autre chose, on parle du PSG, de la façon dont ils se comportent, des banderoles et pas d’autre chose », a lancé, ouvertement courroucée, la mère d'Adrien Rabiot.