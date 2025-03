L'OM tente un coup de génie en Turquie

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille regarde en Turquie pour son prochain mercato. Pablo Longoria a un regard attentif à la situation d'un joueur qui est sous les ordres de José Mourinho.

Le championnat de Turquie attire de plus en plus les recruteurs du Big Five, et c'est encore une fois le cas concernant Yusuf Akcicek, le jeune défenseur de Fenerbahçe qui vient d'être convoqué pour la première fois en équipe de Turquie. Il y a 24 heures, le nom du PSG avait été cité concernant Akcicek, mais à en croire le très puissant quotidien national Sabah, les champions de France ne seraient pas les seuls à avoir de l'intérêt pour le joueur à qui José Mourinho accorde une énorme confiance cette saison. En effet, notre confrère stambouliote révèle que deux autres clubs de Ligue 1 sont également très attentifs sur le dossier, à savoir l'Olympique de Marseille et Lille. Mais il n'y a pas qu'en France que Yusuf Akcicek donne des idées, Manchester United, Tottenham et le Bayern Munich étant cités.

L'OM débarque en Turquie

PSG : Luis Campos a trouvé le défenseur parfait en Turquie https://t.co/Clowx5oZNw — Foot01.com (@Foot01_com) March 19, 2025

A 19 ans, Yusuf Akcicek est considéré comme l'une des valeurs montantes en Turquie, lui qui a fait toute sa formation au Fenerbahçe. Pour l'instant, sa valeur est très raisonnable, puisqu'il n'est valorisé qu'à 150.000 euros par Transfermarkt, mais l'intérêt des grands clubs cités dans ce dossier devrait faire grimper ce prix, ce que le club turc espère. Lié contractuellement avec les Kanaryalar jusqu'en 2028, le défenseur central devrait bouger dès l'été prochain, et l'Olympique de Marseille ne sera probablement pas loin lorsque les choses vont se décanter. Dans un secteur de jeu où Roberto De Zerbi n'a pas encore totalement trouvé les bons réglages, la signature d'une pépite de ce niveau peut être une bonne pioche, Pablo Longoria pouvant ensuite rêver d'une énorme plus-value.