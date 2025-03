OM ‍: Greenwood encore une fois sanctionné

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Remplaçant samedi dernier contre Lens au Vélodrome, Mason Greenwood est dans une situation inconfortable à l'Olympique de Marseille. Et l'attaquant anglais pourrait une nouvelle fois être écarté à Paris.

Roberto De Zerbi n'a pas voulu dévoiler son onze de départ pour le choc de dimanche soir contre le PSG, mais l'entraîneur italien a visiblement déjà décidé de ce qu'il allait advenir de Mason Greenwood. Mis sur le banc contre Lens, après que son entraîneur ait précisé qu'il n'avait pas été emballé par le travail effectué durant la semaine par l'ancien joueur de Manchester United, l'attaquant anglais pourrait connaître le même sort lors du classique face au Paris Saint-Germain.

Dans sa mise en place de vendredi au Vélodrome, Mason Greenwood a été placé avec Neal Maupay et Jonathan Rowe, dont il serait étonnant qu'ils soient titulaires face au PSG. Et d'ailleurs, La Provence confirme que le joueur anglais sera probablement sur le banc au Parc des Princes en attendant d'entrer en cours de match suivant le scénario de la rencontre.

De Zerbi n'a aucun problème avec Greenwood

Pour Ludovic Ferro, journaliste du quotidien régional, il semble très probable que Mason Greenwood ne soit pas le premier choix de Roberto De Zerbi actuellement, sans que l'on sache si c'est une décision prise dans la foulée de la semaine passée. « Devant, le trio Nadir, Gouiri, et Rabiot n’a jamais été séparé. Un mauvais signe pour Greenwood, déjà remplaçant ? (...) Il pourrait une fois de plus ôuter au banc de touche à Paris, sauf si De Zerbi a profité de la présence de supporters et de journalistes pour tromper tout son monde », précise notre confrère marseillais à la veille du classique PSG-OM.

De son côté, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille a fermé la porte à une nouvelle polémique concernant l'implication de ses joueurs à l'entraînement. « Il n’y a aucun problème, ils ont eu un programme physique différent cette semaine, mais il n’y a pas d’embrouille. Tout le monde veut le bien de l’OM pour atteindre notre objectif. On est tous unis en allant au Parc des Princes dimanche, il n’y a pas d’individualités », a fait remarquer Roberto De Zerbi.