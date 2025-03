L’OM moqué, son centre d’entraînement est ringard

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le service de communication de l’OM a fait preuve d’originalité en autorisant les journalistes à assister et à filmer une séance d’entraînement en intérieur. Ce n’était peut-être pas la meilleure des idées.

Les clubs de Ligue 1 sont de moins en moins ouverts aux journalistes et aux supporters, ce qui fait naître d’ailleurs beaucoup de frustration de la part du public ou encore des diffuseurs. L’Olympique de Marseille tente de rester accessible pour la presse et pour les supporters en ouvrant parfois les portes de ses entraînements même si cela reste rare. Chose encore plus originale, le club phocéen a autorisé les journalistes à assister à une séance en salle en cette fin de semaine, avant le déplacement de l’OM à Reims. Les journalistes ont donc pu se rendre à l’intérieur du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus pour filmer la séance de musculation et l’échauffement des joueurs de Roberto De Zerbi.

Une belle initiative de la part du club marseillais, mais les réactions sur les réseaux sociaux risquent de déplaire à Pablo Longoria et aux dirigeants olympiens. Et pour cause, à l’instar de ce tweet du compte @EspoirsuFoot, l’OM a surtout été moqué pour sa salle d’entraînement intérieure jugée trop petite et un brin démodée. « Pour passer un cap de plus, l'OM devra se doter d'infrastructures de haut niveau. Un club avec autant de moyens ne peut plus se contenter de ces installations » a publié le compte spécialisé sur X avant de poursuivre.

Un centre d'entraînement à refaire à neuf au plus vite ?

« Bon, comme il faut toujours tout préciser. Je n'ai pas dit que les installations de l'OM étaient indignes. J'ai dit qu'un club de l'envergure de l'OM devait avoir des installations de haut niveau. J'ai visité plusieurs clubs, et l'OM reste en-deçà. Ces aspects sont primordiaux et c'est un point d'amélioration, tout simplement. Les clubs allemands ou anglais sont à la pointe à ce niveau là » a-t-il ajouté. Une publication qui rejoint l’avis de nombreux supporters marseillais, choqués de voir à quel point leur club est en retard sur d’autres formations de Ligue 1 comme l’OL, Rennes ou bien sûr le PSG au niveau de la modernité de son centre d’entraînement. Il s’agira à n’en pas douter d’un dossier important pour le futur que Pablo Longoria, Medhi Benatia ou encore Frank McCourt ne doivent pas prendre à la légère s’il ne veulent pas accumuler trop de retard sur certains concurrents en France.