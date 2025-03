OM ‍: Longoria refuse ce joker à De Zerbi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'est plus le dauphin du PSG et avant de recevoir le TFC dimanche prochain au Vélodrome, Pablo Longoria a clairement fait savoir à son entraîneur qu'il était hors de question de lui donner un énorme coup de pouce.

C'est d'ici à quelques heures que l'on connaîtra la nature exacte de la blessure et de l'indisponibilité de Leonardo Balerdi, mais du côté de l'OM le pessimisme est grand concernant le patron de la défense. Sorti samedi contre Reims après une séquence assez improbable, le joueur argentin semble souffrir d'une entorse du ligament latéral du genou gauche, et si cela était confirmé par les examens pratiqués ce lundi, alors Leonardo Balerdi serait forfait jusqu'à la fin de la saison. Une mauvaise nouvelle à laquelle s'en ajoute une autre, puisque Luiz Felipe, arrivé au mercato d'hiver, a été victime d'une rechute aux ischios, et sa fin de saison est également très compromise. C'est dans ce climat tendu sur le plan défensif, que l'idée d'un retour de Chancel Mbemba a été envisagé. Un joker gratuit que l'Olympique de Marseille pourrait activer sans attendre.

Mbemba reste au placard à l'OM

Mis au placard malgré un salaire conséquent (210.000 euros par mois), le défenseur international congolais est en pleine forme, alors qu'il file vers la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille. D'aucun pensait que pour aider Roberto De Zerbi à obtenir un ticket pour la Ligue des champions, ce qui n'est plus aussi certain qu'avant, Pablo Longoria pourrait lever la punition qu'il a infligée à Chancel Mbemba. Mais, il n'y a même pas eu de réflexion sur ce sujet, et L'Equipe confirme que le défenseur congolais de 30 ans ne réintègrera pas le groupe de Roberto De Zerbi pour la réception de Toulouse dimanche prochain (20h45 sur DAZN). Le président de l'OM reste droit dans ses bottes, estimant que céder à cet instant de la saison et sous pression serait un signe de faiblesse dans le bras de fer qu'il a engagé avec Mbemba.

Autrement dit, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille va devoir composer avec son effectif actuel afin de bricoler une défense jusqu'à la fin de la saison. Sauf si un miracle se produit concernant Leonardo Balerdi, mais à la vue de la grosseur de son genou 24 heures après la rencontre, cela semble très peu probable, De Zerbi doit désormais assumer cette décision de son patron. Derek Cornelius, ultime défenseur central en stock à l'OM, va devoir assurer.